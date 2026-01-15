HLV UAE nghiên cứu tuyệt chiêu 'ma thuật' của U23 Việt Nam

(VTC News) -

Trong buổi họp báo diễn ra chiều 15/10, trước thềm trận tứ kết U23 châu Á, HLV Marcelo Broli thẳng thắn thừa nhận U23 Việt Nam là đối thủ khó lường. Phong độ tốt, khả năng thi đấu chắc chắn, phòng ngự chặt chẽ, chuyển trạng thái nhanh và phản công hiệu quả của U23 Việt Nam, đặc biệt là các tình huống cố định khiến ông Broli phải chuẩn bị kỹ phương án đối phó.

"Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng để phòng thủ, thi đấu xuyên suốt cả trận. U23 Việt Nam rất mạnh ở các tình huống bóng cố định, đặc biệt là phạt góc. Chúng tôi sẽ thi đấu hết sức và tập trung tối đa cho những tình huống này”, HLV UAE chia sẻ.

Khi được hỏi về cách đối phó với các tình huống cố định - vũ khí lợi hại của U23 Việt Nam, HLV Broli cho biết U23 UAE không xây dựng kế sách riêng cho từng chi tiết, mà chuẩn bị toàn diện cho mọi kịch bản. “U23 Việt Nam rất mạnh ở phạt góc, nhưng chúng tôi luôn chuẩn bị nghiêm túc như khi đối đầu với bất kỳ đối thủ mạnh nào”, ông nhấn mạnh.

HLV Marcelo Broli phát biểu tại buổi họp báo chiều 15/1.

HLV Broli cho biết ban huấn luyện U23 UAE đã theo dõi kỹ toàn bộ các trận đấu của U23 Việt Nam. Tuy nhiên, ông từ chối tiết lộ bất kỳ chi tiết chiến thuật nào của đội nhà, nhấn mạnh đó là những bí mật chuyên môn.

Dù đánh giá cao phong độ của U23 Việt Nam, ông Broli khẳng định U23 UAE vẫn đặt mục tiêu vượt qua thử thách để giành vé vào bán kết. “Chúng tôi rất vui khi giành quyền vào tứ kết và sẽ đối đầu U23 Việt Nam. Chúng tôi sẽ phải đối mặt với một đối thủ rất mạnh, họ phòng ngự rất hay, rất nhanh. Tuy vậy, toàn đội vẫn quyết tâm vượt qua thử thách này để vào bán kết", ông nói.

Một trong những yếu tố khiến HLV Broli phải cân nhắc là quỹ thời gian hồi phục của các cầu thủ. So với U23 Việt Nam, U23 UAE có ít hơn một ngày nghỉ trước trận tứ kết. Nhà cầm quân này thừa nhận đây là vấn đề “quan trọng”, song khẳng định không ảnh hưởng quá lớn đến sự chuẩn bị. Theo ông, các cầu thủ UAE đang có trạng thái thể lực và tinh thần tốt, sẵn sàng bước vào trận đấu then chốt.

Ở vòng bảng, U23 UAE giành ngôi nhì bảng B sau chiến thắng trước U23 Qatar, hòa U23 Syria và thất bại trước U23 Nhật Bản. Trong khi đó, U23 Việt Nam thể hiện phong độ ấn tượng khi toàn thắng cả ba trận bảng A, lần lượt vượt qua U23 Jordan, U23 Kyrgyzstan và chủ nhà U23 Saudi Arabia để đứng đầu bảng.

Theo lịch thi đấu vòng tứ kết giải U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 UAE vào lúc 22h30 ngày 16/1 (giờ Việt Nam).