Cập nhật lịch thi đấu tứ kết U23 châu Á 2026 mới nhất: U23 Việt Nam vs U23 UAE

(VTC News) -

Vòng tứ kết giải U23 châu Á 2026 có 4 trận đấu diễn ra trong 2 ngày 16/1 và 17/1. Các đội bóng tham dự vòng đấu này là U23 Việt Nam, U23 Jordan, U23 Nhật Bản, U23 UAE, U23 Uzbekistan, U23 Hàn Quốc và 2 đại diện của bảng D chưa xác định.

U23 Việt Nam đấu với U23 UAE trên sân vận động Prince Abdullah Al-Faisal, thành phố Jeddah, Ả Rập Xê Út.

Video: U23 Việt Nam thắng U23 Ả Rập Xê Út, đứng đầu bảng A.

Cập nhật mới nhất

U23 Thái Lan, U23 Trung Quốc, U23 Iraq và U23 Australia cạnh tranh 2 suất cuối cùng vào tứ kết.

Lượt trận cuối bảng D diễn ra lúc 18h30 ngày 14/1.

U23 Việt Nam giành quyền vào tứ kết với tư cách đội nhất bảng A.

Lịch thi đấu tứ kết U23 châu Á 2026

Ngày 16/1

18h30: U23 Nhật Bản vs U23 Jordan.

22h30: U23 Việt Nam vs U23 UAE.

Ngày 17/1

18h30: U23 Uzbekistan vs Nhì bảng D.

22h30: Nhất Bảng D vs U23 Hàn Quốc.

Theo dõi lịch thi đấu và bảng xếp hạng U23 châu Á 2026 để cập nhật đầy đủ các cặp đấu tứ kết, trong đó có cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 UAE, cùng hành trình vào bán kết của giải đấu.

Kết quả thi đấu của U23 Việt Nam

Tại vòng chung kết U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam khởi đầu bằng chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan (Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Hiểu Minh ghi bàn). Ở lượt trận thứ hai, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đánh bại U23 Kyrgyzstan với tỷ số 2-1. U23 Việt Nam sau đó gây sốc khi thắng U23 Ả Rập Xê Út 1-0 bằng pha lập công của Đình Bắc để đứng đầu bảng A.

Tính cả vòng loại, U23 Việt Nam thi đấu tổng cộng 6 trận toàn thắng. Đây cũng là thành tích chưa từng có của các đại diện bóng đá Việt Nam ở đấu trường châu lục.

Đình Bắc và đồng đội trở thành đội tuyển đầu tiên của bóng đá Việt Nam đánh bại đại diện của Ả Rập Xê Út tại giải đấu chính thức. Đồng thời, U23 Việt Nam lần đầu tiên toàn thắng ở vòng bảng giải châu Á và tiến vào tứ kết với tư cách đội đầu bảng. Đây cũng là lần đầu tiên một đội tuyển của bóng đá Việt Nam đứng đầu bảng ở giải đấu cấp châu lục.