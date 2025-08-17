Xem trực tiếp Thanh Hóa vs Đà Nẵng ngày 17/8 mấy giờ, chiếu kênh nào?

(VTC News) -

Thanh Hóa đấu với Đà Nẵng là một trong 4 trận đấu V.League diễn ra chiều nay 17/8. Trận đấu giữa Thanh Hóa và Đà Nẵng diễn ra lúc 18h, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm ứng dụng FPT Play và website fptplay.vn). Báo Điện tử VTC News cập nhật sớm nhất diễn biến, tỷ số mới nhất trận đấu.

Ngoài ra, người hâm mộ có thể xem trực tiếp các trận đấu còn lại là HAGL - Becamex TP.HCM, Hà Tĩnh - Ninh Bình, PVF CAND - SLNA trên FPT Play. Riêng trận đấu HAGL gặp Becamex TP.HCM được chiếu trên kênh truyền hình HTV Thể thao.

CLB Thanh Hóa chạm trán Đà Nẵng ở vòng 1 V.League.

Lịch thi đấu V.League hôm nay 17/8

Giờ Kênh trực tiếp Trận đấu 17h FPT Play, HTV Thể thao HAGL vs Becamex TP.HCM 18h FPT Play Hà Tĩnh vs Ninh Bình 18h FPT Play Thanh Hóa vs Đà Nẵng 18h FPT Play PVF-CAND vs SLNA

CLB Thanh Hóa có những biến động đáng chú ý trước mùa giải 2025-2026. Đội bóng xứ Thanh chào đón huấn luyện viên mới Choi Won-kwon, người từng làm việc trong ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam.

Lực lượng của CLB Thanh Hóa không được bổ sung nhiều nhưng là những bản hợp đồng đáng chú ý. Đó là Quế Ngọc Hải và 2 ngoại binh Rimario Gordon, Mamadou Mbodji.

Trong khi đó, CLB Đà Nẵng vừa tiếp nhận một số cầu thủ tốt từ Quảng Nam - đội bóng vừa rút lui khỏi V.League. Sau khi trụ hạng thành công (thắng trận play-off) mùa trước, đội bóng sông Hàn cũng làm mới toàn bộ dàn ngoại binh.

Phong độ tốt từ nửa sau của mùa giải trước là yếu tố để Đà Nẵng tự tin bước vào mùa giải mới với những sự tăng cường đáng kể về lực lượng. Ngược lại, CLB Thanh Hóa đứng trước khởi đầu mới sau giai đoạn bất ổn.

Ngoài trận đấu giữa Thanh Hóa và Đà Nẵng, người hâm mộ cũng quan tâm đến màn so tài giữa Hà Tĩnh và Ninh Bình. Nguyễn Hoàng Đức, Đặng Văn Lâm trở lại V.League sau khi giúp đội bóng đất cố đô lập kỷ lục ở giải Hạng Nhất (vô địch với thành tích bất bại).

Một đội bóng tân binh khác là PVF CAND tiếp đón Sông Lam Nghệ An trên sân nhà. Chỉ có khoảng 15 ngày chuẩn bị sau khi tiếp nhận suất lên hạng đặc biệt (thay cho Quảng Nam), PVF CAND phải đối mặt với thách thức rất lớn.

Trên sân Pleiku, Hoàng Anh Gia Lai bước vào mùa giải mới mà không còn hình bóng của lứa cầu thủ tài năng HAGL - Arsenal - JMG khóa 1 (chỉ còn duy nhất Nguyễn Hữu Anh Tài ở lại). Thử thách đầu tiên của đội bóng phố núi mang tên Becamex TP.HCM (trước đây là Bình Dương).