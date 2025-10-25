Xem trực tiếp PVF CAND đấu với Ninh Bình, vòng 8 V.League trên kênh nào?

(VTC News) -

Trận PVF CAND đấu với Ninh Bình thuộc vòng 8 V.League 2025-2026 diễn ra lúc 18h hôm nay 25/10 được chiếu trực tiếp trên ứng dụng FPT Play và website fptplay.vn. Người hâm mộ cũng có thể xem trận đấu trên kênh VTV5 và các kênh bóng đá trực tuyến của MyTV, TV360, SCTV.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số mới nhất của trận đấu giữa PVF CAND và Ninh Bình.

PVF CAND đấu với Ninh Bình ở vòng 8 V.League 2025-2026.

Thông tin trận PVF CAND đấu với Ninh Bình

Sau 7 vòng đấu đầu tiên, kỷ lục bất bại của câu lạc bộ Ninh Bình vẫn chưa bị chặn lại. Đoàn quân của huấn luyện viên Gerard Albadalejo đứng đầu bảng xếp hạng với 17 điểm, ghi 17 bàn thắng và chỉ thủng lưới 6 lần.

CLB Ninh Bình không vượt trội so với đối thủ trong hầu hết các trận đấu. Tuy nhiên, họ sở hữu những ngôi sao tạo nên sự khác biệt ở những thời điểm quan trọng. Chiến thắng trước hà nội fc cách đây một tuần là ví dụ rõ nét nhất.

Số cơ hội của Ninh Bình trong trận đấu đó chỉ đếm được trên một bàn tay. Tuy nhiên, họ tận dụng được tối đa với 2 bàn thắng xuất phát từ 2 tình huống phạt góc. Đặng Văn Lâm, Nguyễn Hoàng Đức cùng các ngoại binh vẫn là điểm tựa quan trọng của đội bóng cố đô.

Dù không bay cao như đối thủ, PVF CAND đến thời điểm này có thể được coi là khởi đầu tốt ở V.League. Vị trí thứ 10, giành 7 điểm sau 7 vòng đầu tiên không phải thành tích kém đối với đội bóng mới lên hạng.

Đánh bại PVF CAND không phải điều dễ dàng. Thầy trò huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh không thua trong 4 trận đấu gần nhất. Lực lượng của PVF CAND không mạnh bằng đối thủ. Tuy nhiên, ưu điểm của đội bóng này là các cầu thủ có thời gian dài gắn bó với nhau. Đây là yếu tố quan trọng giúp PVF CAND trở thành đội bóng "ngựa ô" ở mùa giải này.