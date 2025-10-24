Xác định danh tính người thay HLV trưởng CLB Nam Định Vũ Hồng Việt

(VTC News) -

Theo đó, đội chủ sân Thiên Trường sẽ để ông Vũ Hồng Việt đảm nhiệm chức danh Giám đốc kĩ thuật còn vị trí huấn luyện viên trưởng thuộc về ông Nguyễn Trung Kiên. Tuy nhiên, nhiều khả năng cựu danh thủ này chỉ nắm vai trò tạm quyền chứ không dẫn dắt đội bóng trong thời gian dài.

Hai năm qua, chính ông Nguyễn Trung Kiên đảm nhiệm vai trò giám đốc kĩ thuật của Nam Định, giúp đội bóng có 1 siêu cúp cùng 2 chức vô địch V.League. Mùa này, Nam Định khởi đầu không tốt ở mùa giải 2025/26 khi mới chỉ có được 7 điểm sau 7 vòng đấu. Ở hai đấu trường quốc tế AFC Champions League Two và Shopee Cup, đội giành ba chiến thắng và để thua một sau bốn trận.

CLB Nam Định thay thế huấn luyện viên trưởng.

Cựu danh thủ Nguyễn Trung Kiên sinh năm 1979, trưởng thành từ lò đào tạo Nam Định, thi đấu ở vị trí tiền vệ. Ông Kiên từng đá cho Nam Định, Cảng Sài Gòn và được gọi lên tuyển Việt Nam.

Trên trang chủ của mình, CLB Nam Định viết: "CLB nào cũng có thời điểm khó khăn và Thép Xanh Nam Định không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên, tinh thần máu lửa, khát khao chiến thắng, cùng sự đoàn kết, đồng lòng, nhất định sẽ đưa đội trở lại quỹ đạo. Tiếp tục phát triển, giành thành tích cao lâu dài là nhiệm vụ Tập đoàn Xuân Thiện giao cho đội bóng.

Trong thời điểm khó khăn này, CLB kính mong nhận được sự đồng hành của người hâm mộ. Chúng ta cùng nhau đi qua những ngày vinh quang và sẽ cùng nhau nếm trải cả nỗi buồn thua trận, để rồi động viên nhau vượt khó, trở lại với niềm tự hào bóng đá Thành Nam. Đó sẽ là những khoảnh khắc không thể nào quên".

Trước mắt, ông Kiên sẽ dẫn dắt CLB Nam Định trong màn đối đầu với SHB.Đà Nẵng ở vòng 8 V.League. Trận đấu này không hề dễ dàng khi đội bóng bên bờ sông Hàn đã chìm sâu trên bảng xếp hạng và rất cần chiến thắng để vực dậy tinh thần.