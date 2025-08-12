Xem trực tiếp nữ Việt Nam vs Thái Lan ngày 12/8 mấy giờ, chiếu kênh nào?

(VTC News) -

Đội tuyển nữ Việt Nam đấu với Thái Lan lúc 19h30 hôm nay 12/8 trên sân vận động Lạch Tray, Hải Phòng. Trận đấu nữ Việt Nam vs Thái Lan được phát sóng trực tiếp trên hệ thống FPT Play (ứng dụng FPT Play, website fptplay.vn và kênh YouTube FPT Bóng đá Việt), kênh VTV5.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầyd đủ diễn biến, tỷ số mới nhất trận đấu nữ Việt Nam vs Thái Lan.

Đội tuyển Việt Nam phải thắng Thái Lan để chiếm ngôi đầu bảng.

Đội tuyển nữ Việt Nam tạm đứng thứ hai tại bảng A sau 2 lượt trận. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung lần lượt đánh bại các đội tuyển Campuchia và Indonesia, ghi tổng cộng 13 bàn thắng và chưa thủng lưới lần nào.

Tuy nhiên, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn kém Thái Lan 1 bàn thắng. Do đó, Huỳnh Như và đồng đội xếp sau đối thủ do kém chỉ số phụ. Để chiếm ngôi đầu bảng A và tránh đội nhất bảng B ở bán kết, đội chủ nhà phải giành chiến thắng.

Màn thể hiện về lối chơi của đội tuyển nữ Việt Nam trong 2 trận đầu tiên rất tốt. Việc chỉ gặp các đối thủ yếu giúp huấn luyện viên Mai Đức Chung đưa ra những phương án thử nghiệm nhân sự và rèn giũa các bài tấn công.

Điểm đáng lo ngại hiếm hoi của đội tuyển Việt Nam là khả năng tận dụng cơ hội. Trong trận gặp Indonesia, đội tuyển Việt Nam phải chờ tới hiệp 2 mới ghi được bàn thắng thứ ba, dù áp đảo hoàn toàn và tấn công dồn dập từ đầu trận. Trước đó, dù thắng Campuchia tới 6-0, đội chủ nhà lẽ ra có thể ghi nhiều bàn hơn thế.

Trong trận quyết định ngôi đầu bảng với Thái Lan, đội tuyển nữ Việt Nam cần cải thiện được điểm yếu này. Ngoài ra, đây cũng có thể là đối thủ đầu tiên khiến thủ môn Trần Thị Kim Thanh và các đồng đội ở hàng phòng ngự phải làm việc vất vả.

