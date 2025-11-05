Xem trực tiếp Nam Định vs Gamba Osaka, giải AFC Champions League Two kênh nào?

(VTC News) -

Câu lạc bộ Nam Định đấu với Gamba Osaka ở lượt trận thứ tư vòng bảng AFC Champions League Two 2025-2026. Trận đấu được chiếu trực tiếp trên kênh K+SPORT 1. Báo Điện Tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số mới nhất của trận đấu giữa Nam Định và Gamba Osaka.

Sau 3 trận lượt đi, câu lạc bộ Nam Định tạm đứng thứ hai tại bảng F. Đội đương kim vô địch V.League giành được 6 điểm (thắng 2 trận, thua 1 trận), ghi 5 bàn và thủng lưới 4 lần.

Thất bại duy nhất của đội bóng thành Nam chính là trận thua Gamba Osaka với tỷ số 1-3 trên sân khách. Cuộc đối đầu tại Nhật Bản cho thấy rõ sự chênh lệch lớn giữa 2 đội bóng.

CLB Nam Định dù sử dụng đội hình hầu hết là ngoại binh vẫn thua kém rõ rệt so với đối thủ. Đáng chú ý, Gamba Osaka chỉ sử dụng 1 cầu thủ ngoại trên sân trong phần lớn thời gian thi đấu.

Hàng phòng ngự của CLB Nam Định chật vật trước những cầu thủ Nhật Bản rất nhanh nhẹn và khéo léo với tư duy chiến thuật cao. Ngược lại, đội hình ít được thi đấu cùng nhau của CLB Nam Định không có sự kết nối tốt. Các ngoại binh có kỹ năng xử lý bóng cá nhân không tồi nhưng họ không phối hợp được với nhau.

So với cả 3 đối thủ trong bảng đấu, Gamba Osaka vượt trội. Vị trí đầu bảng với 3 trận toàn thắng cho thấy điều đó. Phong độ của Gamba Osaka cũng rất tốt, giành 8 chiến thắng trong 10 trận đấu gần nhất (chỉ có 1 thất bại).

Trong khi đó, CLB Nam Định trải qua giai đoạn khó khăn với 4 trận liên tiếp chỉ hòa và thua, khiến huấn luyện viên Vũ Hồng Việt phải từ chức. Người thay thế tạm thời là ông Nguyễn Trung Kiên cũng không phải cái tên có dấu ấn đáng kể tại V.League. Dù được chơi trên sân nhà, cơ hội để CLB Nam Định giành điểm trước Gamba Osaka không cao.

Trận đấu giữa Nam Định và Gamba Osaka diễn ra lúc 19h15 trên sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình).