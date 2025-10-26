Thực hư thông tin HLV giành cú ăn 4 lịch sử tại Thái Lan dẫn dắt CLB Nam Định

(VTC News) -

Theo tìm hiểu của Báo Điện tử VTC News, thông tin huấn luyện viên Osmar Loss dẫn dắt Nam Định chưa chính xác. Đội chủ sân Thiên Trường cũng nhắm đến một chiến lược gia gốc Brazil 58 tuổi và đạt được thỏa thuận ban đầu.

Dù vậy, huấn luyện viên Osmar Loss vẫn là ứng viên không thể bỏ qua với đội bóng này.

Ông Osmar đã giành cú ăn 4 lịch sử cùng Buriram United khi vô địch AFF Club Championship - Shopee Cup, Thai League, Cúp Liên đoàn và Cúp Quốc gia Thái Lan. Trong đó, ông Osmar cùng học trò đánh bại CLB Công an Hà Nội ở trận chung kết Shopee Cup.

HLV Osmar Loss.

Việc Buriram United bất ngờ chia tay HLV Osmar Loss khiến người hâm mộ Thái Lan ngỡ ngàng. Tính riêng mùa giải này, nhà cầm quân người Brazil mới thua 1 và hòa 3 trong số 11 trận đã ra sân trên mọi đấu trường. Gần đây, Buriram hòa BG Pathum ở Thai League và thua 0-3 trước Seoul FC ở AFC Champions League Elite.

Tính ở giải quốc nội, Buriram United vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối khi bất bại với 6 trận thắng, 1 trận hòa và ghi được 20 bàn. Huấn luyện viên Osmar Loss theo đuổi triết lý tấn công hấp dẫn. Trình độ của cựu danh thủ này không phải bàn cãi nhưng mức lương lên đến hàng chục nghìn USD mỗi tháng là rào cản lớn.

Trong khi đó, Nam Định vừa phải đưa ra quyết định "thay tướng" khi ông Vũ Hồng Việt trở thành giám đốc kỹ thuật của đội bóng. Ông Nguyễn Trung Kiên nắm vai trò huấn luyện viên trưởng tạm quyền trong trận đấu với câu lạc bộ Đà Nẵng. Nhiều khả năng huấn luyện viên ngoại của Nam Định sẽ ra mắt vào tháng 11.

Nam Định khởi đầu không tốt ở mùa giải 2025/26 khi mới chỉ có được 7 điểm sau 7 vòng đấu. Ở hai đấu trường quốc tế AFC Champions League Two và Shopee Cup, đội giành ba chiến thắng và để thua một sau bốn trận.

Lối chơi không thuyết phục cùng thành tích chưa đạt yêu cầu là nguyên nhân chính khiến huấn luyện viên Vũ Hồng Việt phải từ nhiệm.