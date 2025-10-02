Cập nhật tỷ số Eastern 0-1 Nam Định, giải AFC Champions League 2

(VTC News) -

Eastern 0-1 Nam Định 54' Hansen

Trận đấu Eastern (Đông Phương) đấu với Nam Định diễn ra lúc 17h ngày 2/10 trên sân vận động Mong Kok, Hong Kong (Trung Quốc). Đây là trận đấu thứ hai của câu lạc bộ Nam Định tại vòng bảng AFC Champions League 2 mùa giải 2025-2026.

Nhà vô địch V.League tung ra sân đội hình gồm 11 ngoại binh, không có cầu thủ Việt Nam nào đá chính. CLB Nam Định nhập cuộc tốt và tạo ra cơ hội trước. Tuy nhiên, đoàn quân của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt không duy trì được sức ép.

Hiệp một diễn ra trong thế giằng co. Cả 2 đội đều chơi thận trọng, chậm rãi và có nhiều pha xử lý bóng lỗi. Không có bàn thắng trong nửa đầu trận đấu.

Đầu hiệp 2, Eastern mắc sai lầm trong tình huống chuyền bóng ở sân nhà cảu thủ môn.Hai cầu thủ Nam Định áp sát cướp bóng ngay trước vòng cấm. Hansen tận dụng cơ hội sút tung lưới đội chủ nhà.

* Tiếp tục cập nhật.

Đội hình Eastern đấu với Nam Định

Eastern: Hung Fai Yapp (1), Marco Lorenz (5), Taiga Kawano (7), Yu Okubo (9), Koo Ja-ryong (20), Daniel Almazan (21), Leung Kwun Chung (22), Marcos Gondra (27), Wong Tsz Ho (30), Lam Hin Ting (32), Gil Martins (91).

Nam Định: Caique Santos (97), Lucas Alves (4), Caio Cesar (10), Mahmoud Eid (12), Kristoffer Hansen (21), Percy Tau (22), Mitchell Dijks (24), Walber Mota (34), Brenner (35), Romulo (72), Kevin Phạm Ba (93).

Xem trực tiếp Eastern vs Nam Định trên kênh nào?

Bản quyền phát sóng giải AFC Champions League 2 tại Việt Nam thuộc sở hữu của truyền hình K+. Trận đấu giữa Eastern và Nam Định diễn ra trên sân vận động Mong Kok, Hong Kong (Trung Quốc) lúc 17h ngày 2/10, được chiếu trực tiếp trên kênh K+SPORT 1.

