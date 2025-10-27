Xem trực tiếp bóng đá Nam Định đấu với Đà Nẵng, vòng 8 V.League trên kênh nào?

(VTC News) -

Trận Nam Định đấu với Đà Nẵng thuộc vòng 8 V.League 2025-2026 diễn ra lúc 18h ngày 27/10 trên sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình) được chiếu trực tiếp trên ứng dụng FPT Play và website fptplay.vn. Ngoài ra, cổ động viên có thể xem trận đấu trên kênh bóng đá trực tuyến của TV360. Báo Điện Tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận đấu giữa Nam Định và Đà Nẵng.

Câu lạc bộ Nam Định thua tới 3 lần trong 4 trận đấu gần nhất. Đội bóng thành Nam chỉ hơn vị trí cuối bảng, cũng chính là đối thủ của họ ở trận đấu này 2 điểm. Chuỗi thành tích đáng thất vọng khiến đội đương kim vô địch V.League quyết định thay tướng.

Trận Nam Định đấu với Đà Nẵng được chiếu trực tiếp trên FPT Play.

Trong 2 mùa giải qua, CLB Nam Định vô địch nhờ điểm mạnh và cũng là điểm yếu của chính họ. Đội bóng thành Nam sở hữu những ngoại binh xuất sắc ở hàng tiền đạo, đủ để họ bù đắp lại mọi điểm yếu khác. Tuy nhiên, khi Nguyễn Xuân Son chưa bình phục chấn thương còn Brenner không duy trì được phong độ, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt hết bài.

Vấn đề của CLB Nam Định không chỉ nằm ở vị trí huấn luyện viên trưởng. Lực lượng nội binh của CLB Nam Định không được đánh giá cao nếu so với các đội khác trong nhóm cạnh tranh ngôi vô địch. Dẫu vậy, so với đội bóng đang vật lộn để trụ hạng, đội bóng thành Nam vẫn có nhiều ưu thế.

Câu lạc bộ Đà Nẵng đối mặt với tình cảnh khó khăn. Việc Thanh Hóa và Hoàng Anh Gia Lai cùng thắng ở vòng này tạo áp lực lớn lên đội bóng sông Hàn. Họ cần 3 điểm để thoát khỏi vị trí cuối bảng xếp hạng.

Đà Nẵng khởi đầu mùa giải không tồi, nhưng 2 trận thua liên tiếp trước Hà Nội FC và Thể Công khiến đội bóng này trở lại với tình cảnh quen thuộc ở khu vực cuối bảng. Gặp Nam Định ở thời kỳ khủng hoảng giúp cơ hội có điểm của Đà Nẵng cao hơn, nhưng đó vẫn là nhiệm vụ khó khăn đối với thầy trò huấn luyện viên Lê Đức Tuấn.