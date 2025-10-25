  • Zalo

Bảng xếp hạng giải Hạng Nhất 2025-2026 vòng 5

V.LeagueThứ Bảy, 25/10/2025 08:00:00 +07:00Google News
(VTC News) -

Đầy đủ bảng xếp hạng giải Hạng Nhất 2025-2026 mới nhất (vòng 5), chi tiết thông tin kết quả thi đấu và vị trí của các đội bóng.

Vòng 5 giải Hạng Nhất bắt đầu bằng trận Long An thua TP.HCM 0-1. Đội khách tạm vươn lên ngôi đầu bảng trước khi CLB Đồng Nai (gặp Bắc Ninh) và Khánh Hòa (gặp Trẻ PVF CAND) ra sân.

CLB TP.HCM giành chiến thắng trước Long An trên sân khách.

CLB TP.HCM giành chiến thắng trước Long An trên sân khách.

Bảng xếp hạng giải Hạng Nhất (vòng 5)

XHĐộiTrậnBàn thắng/
bàn thua		Điểm
2Đồng Nai49 - 410
3Khánh Hòa47 - 29
4Bắc Ninh47 - 48
5Trẻ PVF CAND48 - 67
6Quảng Ninh44 - 46
7Quy Nhơn United47 - 74
8ĐH Văn Hiến43 - 64
9Long An53 - 93
10Phú Thọ45 - 102
11Đồng Tháp42 - 42
12Thanh niên TP.HCM43 - 92

Lịch thi đấu, kết quả vòng 5 giải Hạng Nhất

NgàyGiờTrận đấu
24/1016hLong An 0-1 TP.HCM
25/1016hĐH Văn Hiến vs Phú Thọ
25/1017hKhánh Hòa vs Trẻ PVF CAND
25/1018hQuy Nhơn United vs Thanh niên TP.HCM
26/1016hĐồng Tháp vs Quảng Ninh
26/1018hĐồng Nai vs Bắc Ninh

Thể thức giải Hạng Nhất 2025 - 2026

Giải Hạng Nhất (V.League 2) có 12 câu lạc bộ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ tự xếp hạng tạm thời sau vòng đấu được tính theo các chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, tổng số bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, khi kết thúc mùa giải (tất cả các đội đã thi đấu đủ 2 lượt với nhau), thứ tự xếp hạng của các đội bằng điểm được phân định bằng thành tích đối đầu.

Do câu lạc bộ Hòa Bình bỏ giải, ban tổ chức buộc phải điều chỉnh cơ cấu suất lên hạng, xuống hạng nhằm đảm bảo quy hoạch số lượng đội bóng ở mùa giải sau. Theo đó, chỉ đội vô địch có suất lên hạng trực tiếp. Đội á quân phải thi đấu trận play-off với CLB đứng áp chót của V.League để tranh suất dự giải đấu hạng cao nhất. Đội cuối bảng xuống chơi ở giải Hạng Nhì mùa sau.

Xem Gold Star V.League 2-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn.

Tiểu Minh
Đọc thêm
Bình luận
vtcnews.vn