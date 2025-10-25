Bảng xếp hạng giải Hạng Nhất 2025-2026 vòng 5

Vòng 5 giải Hạng Nhất bắt đầu bằng trận Long An thua TP.HCM 0-1. Đội khách tạm vươn lên ngôi đầu bảng trước khi CLB Đồng Nai (gặp Bắc Ninh) và Khánh Hòa (gặp Trẻ PVF CAND) ra sân.
Bảng xếp hạng giải Hạng Nhất (vòng 5)
|XH
|Đội
|Trận
|Bàn thắng/
bàn thua
|Điểm
|2
|Đồng Nai
|4
|9 - 4
|10
|3
|Khánh Hòa
|4
|7 - 2
|9
|4
|Bắc Ninh
|4
|7 - 4
|8
|5
|Trẻ PVF CAND
|4
|8 - 6
|7
|6
|Quảng Ninh
|4
|4 - 4
|6
|7
|Quy Nhơn United
|4
|7 - 7
|4
|8
|ĐH Văn Hiến
|4
|3 - 6
|4
|9
|Long An
|5
|3 - 9
|3
|10
|Phú Thọ
|4
|5 - 10
|2
|11
|Đồng Tháp
|4
|2 - 4
|2
|12
|Thanh niên TP.HCM
|4
|3 - 9
|2
Lịch thi đấu, kết quả vòng 5 giải Hạng Nhất
|Ngày
|Giờ
|Trận đấu
|24/10
|16h
|Long An 0-1 TP.HCM
|25/10
|16h
|ĐH Văn Hiến vs Phú Thọ
|25/10
|17h
|Khánh Hòa vs Trẻ PVF CAND
|25/10
|18h
|Quy Nhơn United vs Thanh niên TP.HCM
|26/10
|16h
|Đồng Tháp vs Quảng Ninh
|26/10
|18h
|Đồng Nai vs Bắc Ninh
Thể thức giải Hạng Nhất 2025 - 2026
Giải Hạng Nhất (V.League 2) có 12 câu lạc bộ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ tự xếp hạng tạm thời sau vòng đấu được tính theo các chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, tổng số bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, khi kết thúc mùa giải (tất cả các đội đã thi đấu đủ 2 lượt với nhau), thứ tự xếp hạng của các đội bằng điểm được phân định bằng thành tích đối đầu.
Do câu lạc bộ Hòa Bình bỏ giải, ban tổ chức buộc phải điều chỉnh cơ cấu suất lên hạng, xuống hạng nhằm đảm bảo quy hoạch số lượng đội bóng ở mùa giải sau. Theo đó, chỉ đội vô địch có suất lên hạng trực tiếp. Đội á quân phải thi đấu trận play-off với CLB đứng áp chót của V.League để tranh suất dự giải đấu hạng cao nhất. Đội cuối bảng xuống chơi ở giải Hạng Nhì mùa sau.
