Cận cảnh vua phá lưới V.League tạo siêu phẩm đánh bại thủ môn tuyển Việt Nam

(VTC News) -

Highlight HAGL 2-1 Thể Công

Thể Công Viettel luôn gặp khó trước Hoàng Anh Gia Lai bất kể phong độ của 2 đội ra sao trong những mùa giải trước. Điều này tiếp tục xảy ra trong cuộc đối đầu trên sân vận động Pleiku (Gia Lai) chiều 26/10. Jairo Rodrigues và Ryan Hà ghi 2 bàn giúp HAGL dẫn 2-0.

Lucao - vua phá lưới V.League mùa trước - 2 lần đưa bóng vào lưới đội bóng phố núi từ những pha dứt điểm đẹp mắt. Tuy nhiên, Thể Công Viettel chỉ được tính 1 bàn thắng từ cú sút phạt trong thời gian bù giờ.

Đội hình HAGL vs Thể Công

HAGL: Trung Kiên, Quang Kiệt, Jairo, Phước Bảo, Du Học, Vĩnh Nguyên, Minh Tâm, Thanh Sơn, Thanh Nhân, Marciel, Fraga

Thể Công: Văn Việt, Colonna, Viết Tú, Tiến Anh, Tuấn Phong, Tuấn Tài, Văn Tú, Văn Khang, Wesley Nata, Lucas, Pedro.

