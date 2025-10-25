  • Zalo

Bảng xếp hạng giải V.League 2025-2026 vòng 8 mới nhất

Đầy đủ bảng xếp hạng V.League 2025-2026 mới nhất (vòng 8), chi tiết thông tin kết quả thi đấu và vị trí của các đội bóng.

Câu lạc bộ Ninh Bình bước vào vòng 8 với vị trí đầu bảng xếp hạng. Đội bóng giữ kỷ lục bất bại của bóng đá Việt Nam đấu với PVF CAND trên sân nhà.

Tâm điểm của vòng đấu là màn so tài giữa 2 đội bóng ngành công an. CLB Công an Hà Nội và Công an TP.HCM đều có 14 điểm sau 7 vòng đấu đầu tiên, chia nhau 2 vị trí thứ 3 và thứ tư.

CLB Công an Hà Nội đấu với Công an TP.HCM.

Bảng xếp hạng V.League (vòng 8)

XHĐộiTrậnBàn thắng/
bàn thua		Điểm
1Ninh Bình717/617
2Thể Công Viettel712/415
3CAHN613/514
4CA TP.HCM79/714
5Hải Phòng714/911
6Hà Tĩnh75/79
7Hà Nội79/108
8Nam Định76/107
9Becamex TP.HCM78/127
10PVF-CAND79/117
11SLNA78/116
12Đà Nẵng77/115
13Thanh Hóa77/134
14HAGL61/83

Lịch thi đấu, kết quả vòng 8 V.League

NgàyGiờTrận đấu
25/1018hPVF CAND vs Ninh Bình
25/1018hBecamex TP.HCM vs Hà Nội
26/1017hHoàng Anh Gia Lai vs Thể Công
26/1018hHải Phòng vs Hà Tĩnh
26/1018hSông Lam Nghệ An vs Thanh Hóa
27/1018hNam Định vs Đà Nẵng
27/1019h15CAHN vs CA TP.HCM

Thể thức V.League 2025-2026

V.League có 14 câu lạc bộ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ tự xếp hạng tạm thời sau vòng đấu được tính theo các chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, tổng số bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, khi kết thúc mùa giải (tất cả các đội đã thi đấu đủ 2 lượt với nhau), thứ tự xếp hạng của các đội bằng điểm được phân định bằng thành tích đối đầu.

Đội vô địch V.League 2025-2026 được thưởng 5 tỷ đồng và giành quyền tham dự AFC Champions League 2 (Cúp C2 châu Á) mùa sau. Hai đội cuối bảng xuống hạng trực tiếp, nhường chỗ cho 2 đội đứng đầu bảng xếp hạng giải Hạng Nhất.

