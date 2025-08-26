Xem diễu binh A80 qua màn hình LED cỡ lớn ở những địa điểm nào?

(VTC News) -

Theo thông tin từ UBND TP Hà Nội, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân Thủ đô và du khách theo dõi trực tiếp Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và diễu binh, diễu hành (sự kiện A80) thành phố Hà Nội sẽ lắp đặt 285 màn hình LED trên nhiều tuyến phố. Trong đó, 22 màn hình LED cỡ lớn ngoài trời tại 18 địa điểm công cộng.

Việc bố trí này không chỉ giúp người dân dễ dàng tiếp cận sự kiện trọng đại mà còn góp phần giảm áp lực tập trung đông người tại Quảng trường Ba Đình, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Màn hình LED cỡ lớn được lắp đặt tại các tuyến phố chính. (Ảnh: Kinh Tế & Đô Thị)

18 vị trí được chia làm 3 tuyến cụ thể như sau:

Tuyến 1 trên trục Văn Cao - Sân Vận động Quần Ngựa – Kim Mã – Nguyễn Thái Học gồm 5 vị trí với 7 màn hình cỡ lớn:

Điểm 1: Hướng đi Văn Cao – Cung Thể thao Quần Ngựa (1 màn hình cỡ lớn)

Điểm 2: UBND phường Ngọc Hà (1 màn hình cỡ lớn)

Điểm 3: Ngã 3 phố Kim Mã – ngõ 294 phố Kim Mã - phố Núi Trúc (2 màn hình cỡ lớn)

Điểm 4: Ngã 3 Kim Mã – Sơn Tây – Nguyễn Thái Học (2 màn hình cỡ lớn)

Điểm 5: Ngã 4 Trần Phú – Lê Trực (1 màn hình cỡ lớn)

Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - Quảng Trường Cách mạng tháng Tám gồm: 6 vị trí (mỗi vị trí 01 màn hình cỡ lớn)

Điểm 1: Ngã tư Nguyễn Thái Học - Chu Văn An - Tôn Đức Thắng

Điểm 2: Ngã tư Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn

Điểm 3: Vườn hoa góc phố Hàng Bông, Tràng Thi

Điểm 4: Ngã tư Tràng Tiền - Hàng Khay - Hàng Bài

Điểm 5: Quảng trường Cách mạng Tháng Tám

Điểm 6: Ngã tư Ngô Quyền - Tràng Tiền

Lê Duẩn – Ga Hàng Cỏ (Ga Hà Nội): 1 vị trí dựng đối diện Ga

Tuyến 6 cửa ngõ Thủ đô gồm:

Điểm 1: Công viên Yên Sở

Điểm 2: Công viên Long Biên

Điểm 3: Công viên Hòa Bình (Bắc Từ Liêm)

Điểm 4: Công viên Cầu Giấy - Phương án 1

Điểm 4: Công viên Cầu Giấy - Phương án 2

Điểm 5: Vườn hoa Nguyễn Trãi - Hà Đông

Điểm 6: Trung tâm Triển lãm Quốc gia

Và một điểm tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam tại xã Đông Hội và Xuân Canh, Đông Anh Hà Nội.

Bên cạnh các điểm công cộng trọng yếu đã lựa chọn, 136 màn hình LED có sẵn tại các điểm công cộng, trụ sở các cơ quan, nhà văn hoá, trường học, sân vận động cũng được ưu tiên sử dụng.

Đồng thời, thành phố huy động 127 màn hình cỡ lớn đang được lắp đặt theo hình thức xã hội hoá trên toàn địa bàn, nhằm ưu tiên thời lượng phát sóng phục vụ công tác tuyên truyền, cổ động trực quan cho chuỗi hoạt động chào mừng và Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9.