Xem cách các aerosol bay trên bầu trời Trái Đất

(VTC News) -

NASA vừa công bố một hình ảnh trực quan sinh động mô phỏng cách các hạt aerosol — như muối biển, bụi, carbon đen và sulfate — bay lơ lửng và lan tỏa trong khí quyển Trái Đất trong vòng sáu tuần. Những hạt nhỏ bé này có ảnh hưởng lớn đến nhiệt độ toàn cầu và sức khỏe con người.

Những hạt aerosol trong khí quyển Trái đất. (Nguồn: NASA)

Aerosol là những hạt nhỏ li ti lơ lửng trong không khí, có thể bắt nguồn từ cả tự nhiên và hoạt động của con người. Từ tự nhiên, chúng xuất hiện dưới dạng bụi sa mạc, muối biển hay tro núi lửa. Trong khi đó, các nguồn nhân tạo như khí thải công nghiệp, giao thông và cháy rừng cũng góp phần tạo ra aerosol. Những hạt này có khả năng phản xạ hoặc hấp thụ ánh sáng mặt trời, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến khí hậu toàn cầu bằng cách điều chỉnh lượng nhiệt mà Trái Đất nhận được.

Hình ảnh do NASA’s Global Modeling and Assimilation Office kết hợp với Scientific Visualization Studio tạo ra cho thấy các luồng aerosol hình thành theo vùng, tạo thành những “dải mây” bay qua đại dương và lục địa, sự chuyển động của các hạt này phụ thuộc vào gió, độ cao và nguồn phát thải.

Hình ảnh aerosol bay trong khí quyển ở khu vực Đông Nam Á. (Nguồn: NASA)

Việc nghiên cứu aerosol trong khí quyển đóng vai trò rất quan trọng đối với khoa học và đời sống. Trước hết, nó giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về cách các hạt này ảnh hưởng đến biến đổi khí hậu, đặc biệt là qua việc phản xạ hoặc hấp thụ ánh sáng mặt trời.

Ngoài ra, dữ liệu thu thập được từ các mô phỏng và quan sát aerosol còn góp phần cải thiện độ chính xác của các mô hình thời tiết và khí hậu, từ đó hỗ trợ dự báo tốt hơn. Cuối cùng, việc nhận diện và theo dõi aerosol cũng nâng cao nhận thức cộng đồng về mức độ ô nhiễm không khí và những tác động tiêu cực của nó đến sức khỏe con người.