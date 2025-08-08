OpenAI o3 vô địch giải cờ vua AI Kaggle 2025

(VTC News) -

Mô hình AI o3 của OpenAI đã đánh bại Grok 4 của X với tỷ số 4-0 trong trận chung kết, giành ngôi vô địch tại giải triển lãm cờ vua AI Kaggle Game Arena 2025 do Google tổ chức.

8 mô hình AI dự giải vô địch cờ vua AI Kaggle 2025. (Nguồn: Chess.com)

Grok 4 từng được đánh giá là ứng viên mạnh nhất, nhưng mắc nhiều sai lầm nghiêm trọng trong trận cuối, như mất quân sớm và đi nước cờ không hợp lý.

o3 thể hiện khả năng phân tích chiến thuật và hiểu chiến lược cờ vua vượt trội, đặc biệt trong các pha xử lý trung cuộc và tàn cuộc. Grok 4 dù mạnh ở giai đoạn đầu giải, nhưng tỏ ra yếu trong các ván đấu cuối và không thể hiện được khả năng xử lý tình huống phức tạp.

Ở các vị trí còn lại, Gemini 2.5 Pro của Google giành hạng ba sau khi thắng o4-mini với tỷ số 3.5-0.5. Dù thắng, Gemini bị đánh giá chơi kém chất lượng hơn o3, với nhiều ván đấu lộn xộn và sai sót.

Giải AI Kaggle 2025 diễn ra từ ngày 5 - 7/8, quy tụ 8 mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) thi đấu theo thể thức loại trực tiếp. 8 đại diện gồm o3 và o4-mini đến từ OpenAI, Grok 4, Gemini 2.5 Pro và Gemini 2.5 Flash từ Google, Claude 4 Opus của Anthropic, và Deepseek R1 và Kimi R2 đến từ Trung Quốc.

Đây là sự kiện thử nghiệm của Google nhằm đánh giá tiềm năng của AI trong lĩnh vực tư duy chiến lược và trí tuệ tổng quát.