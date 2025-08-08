Công nghệ 8/8: OpenAI ra mắt GPT-5, Tesla khai tử Dojo

(VTC News) -

GPT-5 chính thức ra mắt

OpenAI đã ra mắt GPT-5, mô hình AI hàng đầu mới sẽ cung cấp năng lượng cho thế hệ ChatGPT tiếp theo của công ty.

GPT-5 là mô hình AI được gọi là mô hình “thống nhất” đầu tiên, kết hợp khả năng suy luận mạnh mẽ từ dòng o-series với tốc độ phản hồi của dòng GPT. Mục tiêu là biến ChatGPT từ chatbot thành “tác nhân AI” có thể thực hiện các nhiệm vụ thay người dùng như tạo ứng dụng, quản lý lịch, viết báo cáo nghiên cứu.

Giao diện của ChatGPT sử dụng GPT-5. (Nguồn: Techcrunch)

Một trong những nâng cấp đáng chú ý của GPT-5 so với phiên bản tiền nhiệm là nó sẽ giảm việc “bịa thông tin”. Cụ thể theo OpenAI, tỷ lệ suy nghĩ của GPT-5 chỉ 4,8% thấp hơn nhiều so với GPT-4o và o3.

Người dùng ChatGPT có thể sử dụng miễn phí.

Tesla ngừng sử dụng AI Dojo đào tạo cho xe tự lái

Tesla đã giải thể nhóm phát triển siêu máy tính Dojo, từng được Elon Musk kỳ vọng là chìa khóa cho công nghệ tự lái hoàn toàn.

Trước đó, Musk từng tuyên bố Dojo sẽ xử lý lượng dữ liệu video khổng lồ để tự lái hoàn toàn. Tuy nhiên, từ tháng 8/2024, ông bắt đầu chuyển sang quảng bá Cortex, siêu cụm AI mới tại trụ sở Tesla ở Austin.

Một chiếc xe tự lái của Tesla. (Nguồn: Tesla)

Hiện tại, Tesla sẽ tăng cường sử dụng chip từ Nvidia, AMD và Samsung. Bản hợp đồng 16,5 tỷ USD với Samsung sẽ giúp Tesla có loại chip AI6 cho xe tự lái và robot Optimus.

Hội đồng quản trị Tesla đề xuất gói lương trị giá 29 tỷ USD để giữ Elon Musk tập trung vào Tesla thay vì các công ty khác như xAI.

Huawei mở mã hệ sinh thái phần mềm chip Ascend

Huawei chính thức công bố mở mã hoàn toàn hệ sinh thái phần mềm cho chip Ascend, gọi là CANN (Compute Architecture for Neural Networks).

CANN là cầu nối giữa các framework huấn luyện AI cấp cao và phần cứng chip Ascend, giúp người dùng khai thác sức mạnh tính toán mà không cần xử lý các chi tiết phần cứng phức tạp.

Một gian hàng của Huawei tại triển lãm công nghệ. (Nguồn: Euronews)

Không giống như CUDA của Nvidia (hệ sinh thái đóng), Huawei chọn hướng mở mã để thúc đẩy cộng đồng phát triển và sáng tạo. Sau 7 năm phát triển, CANN đạt được các đột phá về tối ưu tính toán, hiệu quả truyền thông và quản lý bộ nhớ.

Huawei đã từng mở mã hệ điều hành HarmonyOS và framework AI MindSpore. Chủ tịch luân phiên của Huawei, ông Từ Trí Quân, khẳng định sức mạnh tính toán là cốt lõi trong chiến lược AI của công ty.