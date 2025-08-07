Công nghệ 7/8: Ngăn chặn 7 triệu lượt cài ứng dụng độc hại từ tháng 6/2025

(VTC News) -

Ngăn chặn 7 triệu lượt cài ứng dụng độc hại

Sau hơn 2 tháng triển khai (từ tháng 6 năm 2025), chiến dịch “An toàn hơn cùng Google” tuyên truyền chống lừa đảo trực tuyến, bảo vệ người dùng Việt Nam do Google và Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công An phối hợp tổ chức đã công bố những kết quả đầu tiên.

Chiến dịch đã phát hành Cẩm nang phòng chống lừa đảo trực tuyến, nhằm nhận diện các hình thức lừa đảo phổ biến tại Việt Nam và các biện pháp phòng ngừa, giải pháp công nghệ từ Google. Tài liệu này giúp người dân tự trang bị kiến thức để bảo vệ bản thân khi tham gia hoạt động trực tuyến.

Chiến dịch cũng ra mắt 8 video giáo dục có nội dung tập trung vào 7 loại gian lận phổ biến nhất, kèm theo lời khuyên thực tế để nhận diện và phòng tránh.

Thông điểm của chiến dịch “An toàn hơn cùng Google” tuyên truyền chống lừa đảo trực tuyến, bảo vệ người dùng Việt Nam. (Nguồn: BCA, Google)

Tổng cộng, chiến dịch đã có gần 200 video đa định dạng được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút hơn 13 triệu lượt xem và gần 500.000 lượt tương tác.

Google Play đã chặn gần 7 triệu lượt cài đặt ứng dụng nghi ngờ có mã độc trên 1.6 triệu thiết bị Android. Sáng kiến Huy hiệu Ứng dụng Chính phủ đã xác minh hơn 110 ứng dụng chính thức, giúp người dùng tránh bị lừa đảo mạo danh.

Chiến dịch này là một phần của sáng kiến dài hạn “An toàn hơn cùng Google”, hướng tới xây dựng một hệ sinh thái số an toàn cho mọi tầng lớp người dân Việt Nam.

OPPO Reno14 Series đạt 65.000 máy bán ra sau 1 tháng

Sau một tháng mở bán chính thức, OPPO Reno14 Series cán mốc 65.000 máy bán ra, tăng trưởng doanh số hơn 10% và doanh thu tăng 49% so với Reno13 Series. Phiên bản Reno14 F 5G chiếm ưu thế với 54.000 máy, đóng góp 83% tổng doanh số.

Reno14 Series tích hợp loạt tính năng AI toàn diện, từ xử lý hình ảnh thông minh đến hỗ trợ hiệu suất làm việc, giúp nâng cao trải nghiệm người dùng phổ thông. Mức giá khởi điểm từ 10 triệu đồng giúp Reno14 Series tiếp cận phân khúc smartphone cận cao cấp (10 - 20 triệu đồng), nơi người dùng sẵn sàng chi tiêu cho công nghệ cao.

Reno14 Pro 5G ghi nhận mức tăng trưởng doanh số 160% và doanh thu 190% so với Reno13 Pro, cho thấy người dùng đánh giá cao sự nâng cấp của máy.

Nhiều dòng điện thoại ở phân khúc cận cao cấp thu hút người dùng. (Nguồn: Oppo)

TSMC đối mặt nguy cơ kép

TSMC, nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới của Đài Loan, đang đối mặt với hai thách thức nghiêm trọng: một vụ rò rỉ công nghệ chưa từng có và áp lực chính trị từ Mỹ.

Sáu kỹ sư bị bắt vì nghi ngờ đánh cắp bí mật thương mại liên quan đến quy trình sản xuất chip 2 nanomet – công nghệ chưa được thương mại hóa và được xem là tiên tiến nhất hiện nay. Ba người bị tạm giam, trong đó có một cựu nhân viên họ Chen bị cáo buộc chụp ảnh tài liệu mật bằng điện thoại cá nhân.

Logo hãng sản xuất chip TSMC. (Nguồn: TSMC)

Cùng lúc đó, Tổng thống Trump tuyên bố TSMC sẽ phải mua 49% cổ phần của Intel. Điều này sẽ ảnh hưởng đến tính độc lập vận hành và lợi thế công nghệ của hãng. TSMC xác nhận chỉ duy trì kế hoạch đầu tư 165 tỷ USD tại Arizona, không có kế hoạch mở rộng như Trump tuyên bố.