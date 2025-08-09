Công nghệ 9/8: Trợ lý y tế AI cho phi hành gia trên sao Hỏa

(VTC News) -

Phát triển trợ lý y tế AI cho phi hành gia trên sao Hỏa

NASA đang hợp tác với Google để phát triển một trợ lý y tế AI có tên là Crew Medical Officer Digital Assistant (CMO-DA) nhằm hỗ trợ sức khỏe cho các phi hành gia trong các nhiệm vụ dài ngày đến Mặt Trăng và sao Hỏa, nơi việc liên lạc với Trái Đất có thể bị gián đoạn.

Trong môi trường không gian, nơi việc liên lạc với Trái Đất có thể bị gián đoạn, công cụ này sẽ giúp chẩn đoán và xử lý các triệu chứng y tế khi không có bác sĩ trực tiếp hỗ trợ.

Xe tự hành Perseverance của NASA trên Sao Hỏa. (Nguồn: NASA)

CMO-DA được xây dựng trên nền tảng Vertex AI của Google Cloud, sử dụng dữ liệu đa phương thức gồm giọng nói, văn bản và hình ảnh. NASA không chỉ sở hữu mã nguồn của ứng dụng mà còn tham gia trực tiếp vào quá trình tinh chỉnh mô hình AI.

Dự án đã được thử nghiệm với ba tình huống y tế cụ thể: Chấn thương mắt cá, đau tai và đau hông. Kết quả đánh giá cho thấy độ chính xác chẩn đoán lần lượt là 88% với mắt cá, 80% với tai và 74% với hông. Các đánh giá này được thực hiện bởi ba bác sĩ, trong đó có một người là phi hành gia.

Trong tương lai, NASA dự kiến sẽ tích hợp thêm dữ liệu từ các thiết bị y tế và huấn luyện AI để nhận biết các điều kiện đặc thù trong không gian như vi trọng lực.

Mặc dù chưa rõ liệu Google có theo đuổi việc cấp phép y tế để ứng dụng công cụ này trên Trái Đất hay không, nhưng tiềm năng ứng dụng vào chăm sóc sức khỏe từ xa là rất lớn. Những bài học rút ra từ việc sử dụng CMO-DA trong không gian có thể mở rộng sang các lĩnh vực y tế khác, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe thông minh.

Wikipedia siết chặt kiểm soát nội dung AI để bảo vệ độ tin cậy

Trước làn sóng nội dung do AI tạo ra tràn vào Wikipedia, cộng đồng biên tập viên tình nguyện của trang này đang phải đối mặt với thách thức lớn trong việc duy trì tính trung lập và độ chính xác của thông tin. Marshall Miller, Giám đốc sản phẩm của Wikimedia Foundation, ví phản ứng của cộng đồng như một “hệ miễn dịch” đang thích nghi với sự thay đổi của môi trường số.

Một trong những biện pháp được áp dụng là “speedy deletion” – xóa nhanh các bài viết kém chất lượng mà không cần qua quy trình thảo luận kéo dài 7 ngày như trước. Quy định này cho phép quản trị viên Wikipedia loại bỏ ngay các bài viết có dấu hiệu rõ ràng là do AI tạo ra mà chưa được người đăng kiểm duyệt.

Wikipedia mạnh tay với những nội dung thiếu tin cậy do AI tạo ra. (Ảnh minh họa, Nguồn: Theverge)

Một trong những cách Wikipedia nhận diện nội dung do AI tạo ra là dựa vào các dấu hiệu đặc trưng trong bài viết. Đầu tiên là văn phong hướng trực tiếp đến người dùng, chẳng hạn như các câu mở đầu kiểu “Đây là bài viết Wikipedia của bạn…” hoặc kết thúc bằng “Hy vọng điều đó giúp ích!” - những cách diễn đạt không phù hợp với phong cách trung lập của Wikipedia.

Tiếp theo là các trích dẫn vô nghĩa, bao gồm việc gán sai tên tác giả, sai nguồn hoặc dẫn đến các ấn phẩm không tồn tại. Những lỗi này thường xuất hiện trong nội dung do AI tạo ra mà chưa được kiểm duyệt kỹ lưỡng.

Cuối cùng, các tài liệu tham khảo không tồn tại cũng là một dấu hiệu rõ ràng. Điều này bao gồm các liên kết chết, mã ISBN sai định dạng hoặc các mã DOI không thể truy xuất. Những lỗi này khiến bài viết mất độ tin cậy, buộc các biên tập viên phải dành nhiều thời gian kiểm tra và xử lý.

Tesla phê duyệt gói cổ phiếu trị giá 29 tỷ USD nhằm giữ chân Elon Musk

Tesla vừa thông báo sẽ trao cho CEO Elon Musk một khoản thưởng tạm thời trị giá khoảng 29 tỷ USD, tương đương 96 triệu cổ phiếu Tesla, nhằm giữ chân ông trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt về nhân tài trong ngành công nghệ và xe điện.

Theo tuyên bố của công ty, khoản cổ phiếu này nhằm “bù đắp cho các dịch vụ tương lai của CEO, tương xứng với những đóng góp của ông cho công ty và cổ đông”. Đây là động thái cho thấy Tesla vẫn đặt niềm tin lớn vào vai trò lãnh đạo của Musk, bất chấp những tranh cãi pháp lý đang diễn ra.

Elon Musk được Tesla được giữ chân bằng đãi ngộ "khủng". (Nguồn: Tesla)

Gói thưởng này được công bố trong khi Musk vẫn đang vướng vào một vụ kiện liên quan đến khoản thưởng cổ phiếu khổng lồ trước đó, vốn từng bị một thẩm phán ở Delaware tuyên bố là không hợp lệ. Việc Tesla tiếp tục phê duyệt khoản thưởng mới có thể làm dấy lên thêm tranh luận về tính minh bạch và công bằng trong quản trị doanh nghiệp.

Ngay sau thông báo, cổ phiếu Tesla đã tăng 2,4% trong phiên giao dịch đầu tuần, cho thấy nhà đầu tư vẫn đánh giá cao vai trò của Musk trong việc dẫn dắt công ty.