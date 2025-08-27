Xe ô tô điện có thể chịu ngập nước được bao lâu?

(VTC News) -

Theo phân tích của Financial Express (tạp chí chuyên về tin tức tài chính và kinh doanh của Ấn Độ và quốc tế), ô tô điện khi đi đường ngập an toàn hơn nhiều người lo ngại. Nguyên nhân là nhờ xe được trang bị hệ thống bảo vệ chống xâm nhập đạt chuẩn IP67 hoặc IP65, tùy từng dòng xe.

Với dòng xe được trang bị hệ thống bảo vệ chống xâm nhập đạt chuẩn IP67 có thể ngâm trong nước ở độ sâu tối đa 1 mét trong khoảng 30 phút mà không bị rò rỉ.

Trong đó, các chỉ số IP đại diện cho mức độ bảo vệ của thiết bị trước bụi và nước: Chữ số càng cao, khả năng chống bụi và chống nước càng tốt. Với tiêu chuẩn IP67 – phổ biến trên nhiều mẫu xe điện hiện đại – xe có thể ngâm trong nước ở độ sâu tối đa 1 mét trong khoảng 30 phút mà không bị rò rỉ. Nhờ vậy, các dòng xe điện ngày nay có thể di chuyển ở mực nước cao tới 1 mét trong thời gian giới hạn mà vẫn đảm bảo an toàn.

Điểm đặc biệt nằm ở khối pin Lithium-ion của xe điện. Pin thường được trang bị nhiều lớp bảo vệ, có khả năng tự cách điện với phần còn lại. Do đó, nguy cơ rò rỉ điện, chập cháy khi xe di chuyển trong vùng ngập nước thấp hơn nhiều so với suy nghĩ phổ biến. Đây cũng là một lợi thế của xe điện so với xe chạy bằng nhiên liệu hóa thạch, vốn dễ bị chết máy khi nước tràn vào ống hút gió hoặc động cơ.

Tuy nhiên, chuyên gia khẳng định, xe điện không phải thuyền. Khả năng chống nước chỉ giúp xe vận hành an toàn trong điều kiện mực nước cho phép và thời gian ngắn để tránh bị mắc kẹt, chứ không đảm bảo an toàn trong mọi trường hợp. Nếu di chuyển ở mực nước sâu trong thời gian dài, nguy cơ nước tràn vào pin hoặc motor điện hoàn toàn có thể xảy ra. Đặc biệt, khi gặp dòng nước chảy xiết, xe điện vẫn có nguy cơ bị cuốn trôi, gây nguy hiểm trực tiếp cho người lái và hành khách.

Thực tế, tại Việt Nam, dòng xe điện VinFast VF e34 đã tạo dấu ấn với khả năng vận hành mạnh mẽ, công nghệ thông minh và tính an toàn vượt trội. Mẫu xe này, cùng với VinFast VF 8 và VF 9, đều sử dụng pin Lithium-ion đạt chuẩn IP67, đảm bảo an toàn khi di chuyển dưới mưa lớn hoặc trên đường ngập ngắn hạn.

Dù vậy, người dùng không nên quá chủ quan. Nhà sản xuất nhấn mạnh rằng, các chuẩn IP65 hay IP67 chỉ là “kháng nước”, không phải chống nước tuyệt đối. Nhiều chi tiết kỹ thuật nhỏ trên xe vẫn có thể bị nước xâm nhập, dẫn đến hư hỏng linh kiện điện tử, chập mạch hoặc làm ướt điện cực pin.

Trong trường hợp xe bị ngâm quá lâu, pin có thể thấm nước, giảm tuổi thọ hoặc hỏng hoàn toàn. Đây là loại hư hại có chi phí sửa chữa rất cao, thậm chí phải thay pin mới với giá trị chiếm tới 40–50% chiếc xe. Thêm vào đó, nước ngập lâu trong điều kiện nhiều bùn đất, tạp chất có thể gây rỉ sét khung gầm, động cơ và hệ thống làm mát, khiến xe nhanh xuống cấp, mất giá về sau.