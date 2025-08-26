VinFast giới thiệu xe buýt điện tại châu Âu, lần đầu ra mắt thị trường quốc tế

(VTC News) -

Với việc trình làng các giải pháp giao thông công cộng tiên tiến và thông minh, VinFast khẳng định vị thế hãng xe thuần điện có hệ sinh thái bao trùm và toàn diện bậc nhất, từ đó trực tiếp đóng góp vào công cuộc chuyển đổi xanh ở châu Âu và kiến tạo hệ thống giao thông công cộng không phát thải của khu vực. Dự kiến, xe buýt điện của VinFast sẽ đi vào vận hành từ năm 2026.

Tại triển lãm xe buýt và xe khách lớn nhất thế giới, VinFast sẽ trưng bày hai mẫu xe buýt thuần điện tiên tiến là EB 8 và EB 12, đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Liên minh châu Âu.

Trong đó, mẫu EB 12 được cấp đầy đủ chứng nhận UNECE và CE. Từ kích thước, cấu hình đến quãng đường di chuyển và khả năng tương thích sạc, mẫu xe được thiết kế đặc biệt cho thị trường châu Âu để đáp ứng các quy định và điều kiện cơ sở hạ tầng tại địa phương, nhằm đảm bảo khả năng tích hợp liền mạch vào hệ thống giao thông châu Âu.

VinFast EB 8 và EB 12 được trang bị bộ pin LFP từ các nhà cung cấp uy tín toàn cầu như CATL và Gotion, với dung lượng lên đến 422 kWh và phạm vi di chuyển thực tế lên đến 400 km. Khả năng sạc nhanh với công suất lên đến 140 kW giúp xe được nạp đầy năng lượng chỉ trong 2-3 tiếng.

Hệ thống công nghệ thông minh trên xe bao gồm các tính năng ADAS như Cảnh báo điểm mù, Hỗ trợ tăng tốc thông minh, Cảnh báo va chạm phía trước và Cảnh báo buồn ngủ cho tài xế. Hành khách cũng được tận hưởng những tiện ích như Wi-Fi, cổng sạc USB, hệ thống giải trí và hệ thống treo có tính năng hạ gầm, giúp hành khách lên xuống thuận tiện.

Đồng thời, VinFast cũng lần đầu tiên hé lộ chiến lược thâm nhập sâu rộng vào thị trường giao thông công cộng đầy tiềm năng của châu Âu. Trọng tâm của chiến lược này là chủ động tìm kiếm và thiết lập quan hệ hợp tác với các đối tác hàng đầu trong ngành vận tải và hạ tầng tại châu Âu, mở đường cho sự hiện diện mạnh mẽ và bền vững của xe buýt điện VinFast trên khắp lục địa.

Trước khi gia nhập thị trường châu Âu, dòng sản phẩm xe buýt điện của VinFast đã được đưa vào khai thác và sử dụng trong tuyến xe buýt điện đầu tiên tại Việt Nam cách đây 4 năm.

Tại Việt Nam, VinFast xây dựng hệ sinh thái xe buýt điện hoàn chỉnh, từ sản xuất, vận hành đến bảo trì, mạnh mẽ kiến tạo mạng lưới giao thông công cộng xanh tại các thành phố lớn. Công suất sản xuất xe buýt điện của công ty lên đến 1.500 - 2.000 xe mỗi năm. Toàn bộ quy trình sản xuất đều tuân thủ tiêu chuẩn CE.

Tầm nhìn của VinFast hoàn toàn tương đồng với mục tiêu của Hiệp định Khí hậu Paris và các mục tiêu chuyển đổi xanh của châu Âu: Hướng đến giảm 43% lượng khí thải vào năm 2030, đảm bảo 90% xe buýt mới không phát thải vào năm 2030 và đạt tỷ lệ 100% năm 2035.

Bà Lê Thị Thu Thủy, Chủ tịch VinFast, chia sẻ: “Chúng tôi luôn coi châu Âu là một trong những thị trường chiến lược, không chỉ bởi tiềm năng phát triển mà còn bởi tầm nhìn chung về một tương lai xanh và bền vững. Việc ra mắt dòng xe buýt điện VinBus tại triển lãm Busworld là lời khẳng định mạnh mẽ cho cam kết lâu dài của VinFast tại khu vực.

Bên cạnh những mẫu ô tô điện cá nhân, chúng tôi mong muốn xây dựng hệ sinh thái chuyển đổi xanh toàn diện, từ đó giúp giao thông điện hóa trở nên dễ tiếp cận hơn bao giờ hết. Với dải sản phẩm ngày càng đa dạng, chúng tôi tự tin sẽ kiến tạo một hệ thống giao thông không phát thải, mang lại cuộc sống xanh hơn, sạch hơn cho người dân châu Âu”.

Tại thị trường châu Âu, VinFast đã giới thiệu mẫu xe SUV điện phân khúc B VF 6 và phân khúc D VF 8, cùng với các chính sách bán hàng và hậu mãi đặc biệt hấp dẫn, bám sát triết lý “Đặt khách hàng làm trọng tâm”.

Chiến lược mở rộng dòng sản phẩm xe buýt điện ra quốc tế không chỉ là cơ hội để VinFast khẳng định năng lực sản xuất và đổi mới công nghệ, mà còn nêu bật cam kết dài hạn, đồng hành cùng các mục tiêu trọng yếu của châu Âu về việc thúc đẩy giao thông công cộng, giảm phát thải và xây dựng những đô thị thông minh, bền vững, hiện thực hóa sứ mệnh “Giúp xe điện trở nên dễ tiếp cận hơn cho tất cả mọi người”.