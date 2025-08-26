Mua - bán xe điện cũ tại GF: Khách hàng thấy yên tâm vì quyền lợi được bảo vệ

(VTC News) -

Trải nghiệm “nhẹ đầu” hiếm có trên thị trường xe cũ

Vừa mua chiếc VF 8 “lướt” từ Green Future (GF), anh Bùi Thế Hùng (Cầu Giấy, Hà Nội) thừa nhận, chưa bao giờ có trải nghiệm nhẹ đầu khi đi chọn xe cũ như vậy.

“Tôi thấy khác hẳn cách mua xe cũ truyền thống. Trước đây thường phải rủ bạn bè hoặc thuê thợ am hiểu đi cùng để kiểm tra, nay mọi thông tin đều có chứng từ rõ ràng. Không khác gì đi mua xe mới”, anh tấm tắc chia sẻ sau trải nghiệm.

Theo anh, điểm thuyết phục nhất là mọi chiếc xe do GF bán ra đều đã vượt qua quy trình kiểm định 139 bước theo tiêu chuẩn nhà máy VinFast. Từ nội, ngoại thất, khung gầm, pin, hệ thống điện… đến từng chi tiết nhỏ đều được kiểm tra, đánh giá kỹ lưỡng bởi kỹ thuật viên có chứng chỉ. Mẫu xe đáp ứng tiêu chuẩn sẽ đi kèm giấy chứng nhận chất lượng, biên bản kiểm tra chất lượng xe cũng như bộ câu hỏi thường gặp về sản phẩm.

Sau đó, xe được phân hạng Signature, Selected hay Standard dựa trên tình trạng thực tế. Nhờ vậy, người mua hiểu rõ mình đang chi trả cho chiếc xe ở tiêu chuẩn như thế nào, vì sao lại có sự chênh lệch về giá… tránh hoàn toàn tình trạng “mập mờ” thường thấy trên thị trường xe cũ.

Ngoài chất lượng, quyền lợi đi kèm cũng là lý do khiến khách hàng tin tưởng. Cụ thể, người mua VF 8 “lướt chuẩn GF” vẫn được hưởng chính sách bảo hành chính hãng 10 năm/200.000 km, miễn phí sạc đến giữa năm 2027, đồng thời có thể tận dụng ưu đãi đổi xe xăng sang xe điện trị giá tới 70 triệu đồng. “Mua xe cũ nhưng quyền lợi như xe mới, tôi thấy được tôn trọng và hoàn toàn yên tâm”, anh Hùng khẳng định.

Theo thống kê, lượng khách quan tâm tìm hiểu những chiếc VF 8 “lướt” ngày càng tăng. Như tại GF Thăng Long (Hà Nội), trung bình, mỗi tháng có khoảng 60–70 khách hàng chọn mua xe điện lướt tại đây. Nhiều người sau trải nghiệm còn giới thiệu bạn bè, người thân quay lại.

Minh bạch là chìa khóa tạo nên sự khác biệt

Theo nhiều người dùng, minh bạch trong quy trình là chìa khóa để GF định nghĩa lại chuẩn mực xe cũ tại Việt Nam. Không chỉ tạo uy tín ở khâu bán xe, GF còn được đánh giá cao trong mảng thu mua xe điện cũ.

Nhiều khách hàng từng bán xe cũ chia sẻ, nỗi lo thường trực là bị ép giá, cắt xén quyền lợi hoặc thiếu minh bạch trong thẩm định. GF đã thay đổi hoàn toàn trải nghiệm đó bằng quy trình rõ ràng, công bằng và có cơ sở đánh giá cụ thể.

“Nhiều người đến hỏi mua ra giá đều thấp, có người còn cố tình mập mờ trong thẩm định, trong khi xe của tôi dùng rất giữ gìn. Nhưng GF thì khác hẳn: Họ kiểm định kỹ, giải thích từng hạng mục và đưa ra mức giá sát với thực tế. Tôi cảm thấy thuyết phục và công bằng”, anh Hữu Ngọc (TP.HCM), người vừa đổi từ VF e34 sang VF 8 qua GF, thẳng thắn.

Anh Ngọc phân tích, do đã có quy trình kiểm định chuẩn để xác định tình trạng thực tế, nên giá xe GF đưa ra được tính toán dựa trên cơ sở, tiêu chí rõ ràng, giúp khách hàng dễ đưa ra quyết định hơn. Đây cũng là trải nghiệm của nhiều người bán xe xăng nhiều thương hiệu cho GF để đổi sang xe điện ở các sự kiện như “Ngày hội thu xăng đổi điện – Vì Việt Nam xanh” hay “Ngày hội xanh – Thu xe xăng, Lên đời xe xanh” mỗi cuối tuần.

“Sự minh bạch xuyên suốt từ khâu bán tới khâu thu mua giúp GF xây dựng niềm tin theo cách bền vững khi người mua an tâm vì nhận xe đạt chuẩn, quyền lợi đầy đủ, người bán hài lòng vì tài sản được đánh giá đúng giá trị. Sự rõ ràng này đã biến GF thành điểm đến lâu dài cho cộng đồng người yêu xe điện”, ông Nguyễn Việt, người có nhiều năm theo dõi lĩnh vực xe nói.