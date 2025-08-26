Xe điện bình dân nhất tại Mỹ chuẩn bị hạ giá

(VTC News) -

Theo Electrek, chiếc hatchback điện của Nissan giờ đây đã trưởng thành và chuyển mình thành crossover SUV. Với mức giá khởi điểm chỉ 29.990 USD, Nissan LEAF 2026 S+ là chiếc EV mới có giá thấp nhất hiện nay tại Mỹ, thậm chí còn rẻ hơn cả LEAF đời đầu ra mắt năm 2011 với giá 32.780 USD.

Việc giữ phiên bản S+ ở mức giá dưới 30.000 USD là một thành tích không hề nhỏ trong bối cảnh lạm phát hiện nay. Người dùng hoàn toàn có thể mong đợi phiên bản S cơ bản sẽ có giá còn thấp hơn, từ đó tăng sức hấp dẫn của LEAF như một mẫu xe điện tiết kiệm, phù hợp với ngân sách.

Nissan LEAF S Plus có giá khởi điểm từ 29.990 USD (hơn 720 triệu đồng). (Nguồn: Carscoop)

Các phiên bản S+, SV+ và Platinum+ đều được trang bị pin lớn 75 kWh, cho phép quãng đường di chuyển lên đến 488 km (303 dặm) theo ước tính của EPA. Những phiên bản này có động cơ mạnh mẽ hơn với công suất 215 mã lực (160 kW / 218 PS). Trong khi đó, phiên bản cơ bản S sử dụng pin 52 kWh và động cơ 174 mã lực (130 kW / 177 PS), vẫn là một nâng cấp so với hệ thống cơ bản của đời trước.

Bảng giá Nissan LEAF 2026, giá phiên bản S chưa được tiết lộ.

Mặc dù được bổ sung nhiều tính năng và phạm vi di chuyển dài hơn, phiên bản LEAF SV+ 2026 vẫn có giá từ 34.230 USD, thấp hơn gần 2.000 USD so với phiên bản 2025.

Về khả năng sạc, tất cả các mẫu LEAF tại Mỹ hiện nay đều có cổng NACS để truy cập trạm sạc nhanh Tesla Supercharger, đồng thời hỗ trợ tính năng Vehicle-to-Load (V2L), cho phép cung cấp điện ra bên ngoài. Xe cũng hỗ trợ sạc nhanh từ 10% đến 80% chỉ trong 35 phút.

Nissan LEAF có thể di chuyển lên đến 488km sau 1 lần sạc đầy.

Nội thất của LEAF 2026 được thiết kế lại theo phong cách tối giản. Nissan khẳng định khoang cabin rộng rãi hơn trước, nhờ sàn phẳng và ghế ngồi được thiết kế lại. Ở phía trước, tất cả các phiên bản đều trang bị khoang lái số (digital cockpit): S và S+ có màn hình đôi 12,3 inch, trong khi SV+ và Platinum+ nâng cấp lên màn hình lớn 14,3 inch.

Nội thất của LEAF 2026, với hai màn hình hiển thị riêng biệt cho lái xe và giải trí. (Nguồn: Carscoop)

Thiết kế mới đưa LEAF có dài tổng thể 173,4 inch (4.404 mm), tạo dáng khí động học hơn so với các hatchback trước đây. Đèn LED là trang bị tiêu chuẩn cho tất cả các phiên bản, trong khi Platinum+ sở hữu đèn hậu độc quyền lấy cảm hứng từ Nissan Z. Các tùy chọn bánh xe bao gồm: Bánh khung thép 18 inch với nắp khí động học cho S và S+, bánh khung hợp kim 18 inch cho SV+, và bánh khung hợp kim 19 inch cho Platinum+.

Ở phân khúc cao cấp nhất, Platinum+ nổi bật với mái toàn cảnh (panoramic roof) có thể chuyển từ trong suốt sang mờ chỉ với một nút bấm. Xe còn được trang bị màn hình hiển thị trên kính lái (head-up display), đèn viền nội thất đa màu sắc, cốp sau mở tự động theo chuyển động, và hệ thống âm thanh Bose 10 loa. Toàn bộ dòng xe đều đi kèm gói tính năng hỗ trợ lái xe đầy đủ.

Nissan LEAF Platinum+ là phiên bản cao cấp nhất, có giá khởi điểm từ 944 triệu đồng.

Vinay Shahani, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách marketing và bán hàng của Nissan tại Mỹ, cho biết: “Sau 15 năm ra mắt LEAF, hãng vẫn cam kết biến việc lái xe điện dễ tiếp cận với tất cả mọi người.” Ông Shahani nói thêm: “Đó là lý do chúng tôi giữ giá LEAF ổn định qua ba thế hệ, đồng thời mang đến cho chủ xe phong cách hơn, công nghệ hơn, nhiều tính năng hơn và phạm vi di chuyển cải thiện rõ rệt so với phiên bản 2011.”

Dự kiến LEAF 2026 sẽ được giao đến khách hàng tại Mỹ vào mùa thu 2025, đồng thời Nissan cũng có kế hoạch ra mắt tại châu Âu, Nhật Bản và Úc.