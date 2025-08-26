Xe điện Mercedes-AMG lập kỷ lục đi vòng quanh thế giới trong 8 ngày

(VTC News) -

Để chứng minh vị thế của mình trong nền công nghiệp ô tô, đặc biệt là xe điện, Mercedes-AMG đã đặt ra một thử thách khắc nghiệt, hoàn thành quãng đường tương đương một vòng trái đất trong chưa đầy tám ngày cho nền tảng xe điện mới cùng mẫu xe concept AMG GT XX.

Tất nhiên, hãng xe nước Đức không thực sự lái chiếc concept này vòng quanh thế giới. Thay vào đó, họ đã thực hiện thử thách lái xe khoảng 40.075 km trên đường đua Nardò ở Ý với một đội ngũ khổng lồ gồm 17 tay đua, bao gồm cả tay lái F1 George Russell, cùng với dịch vụ cứu hỏa, cứu hộ 24/7, đội ngũ kỹ thuật và nhiều thành viên khác.

2 chiếc xe Concept AMG GT XX thực hiện thử thách vòng quanh thế giới. (Ảnh: Mercedes-AMG)

Kết quả, Mercedes đã làm được điều đó, và thậm chí là hai lần. Hãng đã đưa hai chiếc concept AMG GT XX ra đường đua cùng lúc. Sau 3.177 vòng đua, hai chiếc xe đã hoàn thành thử thách trong 7 ngày, 13 giờ, 24 phút, và 7 giây.

Đây không phải là kỷ lục duy nhất. Trong suốt cuộc thử nghiệm, chiếc xe đã lập thêm 25 kỷ lục đường dài khác nhau. Đáng chú ý nhất là kỷ lục về quãng đường di chuyển trong 24 giờ: Chiếc xe đã chạy được 3.404 dặm (khoảng 5.478 km), phá kỷ lục cũ tới hơn 940 dặm.

Các tay đua đã duy trì tốc độ ổn định 186 dặm/giờ (khoảng 300 km/h), chỉ dừng lại để sạc pin. Họ sạc với công suất trung bình 850 kW và duy trì nhịp độ đó trong gần tám ngày.

Tay đua F1, George Russell cùng đội ngũ thực hiện thử thách của Mercedes-AMG. (Ảnh: Mercedes-AMG)

Mercedes cho biết mục tiêu của họ là kiểm tra độ bền của pin và động cơ điện dưới điều kiện khắc nghiệt nhất, với nhiều chu kỳ lái tải nặng và sạc nhanh. Theo Markus Schäfer, Giám đốc Công nghệ của hãng, thử nghiệm này nhằm "Định nghĩa lại giới hạn của những gì khả thi về mặt kỹ thuật trong kỷ nguyên xe điện".

Nền tảng xe điện mới của AMG có tên AMG.EA, sử dụng ba động cơ hướng trục (axial-flux motors) và tạo ra công suất hơn 1.360 mã lực. Điều này cho thấy AMG đang nỗ lực thúc đẩy ngành công nghiệp xe điện tiến về phía trước, không chỉ đơn thuần là tạo ra những chiếc xe mạnh mẽ.