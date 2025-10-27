Mỹ - Trung đồng ý khung thỏa thuận thương mại trước cuộc gặp Trump-Tập

(VTC News) -

“Chúng tôi đang hoàn thiện các chi tiết cuối cùng để trình lên lãnh đạo hai bên xem xét và quyết định có ký kết hay không”, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer phát biểu với các phóng viên tại Kuala Lumpur, thủ đô Malaysia. Ông cho biết hai bên cũng đang xem xét việc gia hạn thêm thời gian tạm hoãn áp thuế – một phần trong chuỗi thỏa thuận đình chiến thương mại được thực hiện trong năm nay.

Trưởng đoàn đàm phán Trung Quốc, ông Lý Thành Cương (Li Chenggang), mô tả cuộc thảo luận là “thẳng thắn và sâu sắc”, đồng thời xác nhận hai bên đã đạt được “đồng thuận sơ bộ".

Ông Scott Bessent, Bộ trưởng Tài chính Mỹ, rời khỏi cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc vào Chủ Nhật tại Kuala Lumpur, Malaysia. (Ảnh: Hasnoor Hussain/Reuters)

Cuộc đàm phán diễn ra bên lề Hội nghị ASEAN tại Kuala Lumpur, trong khuôn khổ chuyến công du kéo dài gần một tuần của Tổng thống Donald Trump ở châu Á. Ông dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào thứ Năm tới tại một hội nghị kinh tế riêng ở Hàn Quốc.

Theo phía Trung Quốc, các chủ đề được bàn thảo bao gồm thương mại song phương, kiểm soát xuất khẩu, gia hạn thuế quan song phương, các biện pháp liên quan đến fentanyl, và hợp tác trong chống buôn bán fentanyl.

Ông Greer cho biết một trọng tâm khác là kim loại đất hiếm – lĩnh vực mà Trung Quốc chiếm ưu thế sản xuất và đã áp đặt các quy định kiểm soát xuất khẩu nghiêm ngặt trong năm nay. “Chúng tôi đã thảo luận về việc gia hạn thỏa thuận đình chiến, về đất hiếm, và nhiều chủ đề khác”, ông nói.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent chia sẻ trên chương trình “This Week” của ABC rằng ông kỳ vọng cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình ở Hàn Quốc sẽ “rất tuyệt vời”. Ông nói khuôn khổ thỏa thuận sơ bộ – bao gồm cả mua nông sản và thuế liên quan đến fentanyl – sẽ đóng vai trò như “bước chuẩn bị” cho cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo.

“Tổng thống trao cho tôi quyền đàm phán tối đa khi ông dọa áp thuế 100% nếu Trung Quốc tiếp tục siết chặt xuất khẩu đất hiếm ra toàn cầu. Tôi nghĩ chúng tôi đã tránh được kịch bản đó", ông Bessent nói.

Khi được hỏi về nhượng bộ của Trung Quốc đối với khoáng sản đất hiếm, ông Bessent cho biết Bắc Kinh có thể sẽ “hoãn thực hiện trong một năm để xem xét lại chính sách".

Các cuộc thảo luận cũng đề cập đến mức phí cảng cao mà Mỹ áp lên các tàu được chế tạo tại Trung Quốc hoặc thuộc sở hữu của các công ty Trung Quốc. Đáp lại, Trung Quốc đã đánh thuế trả đũa lên tàu do Mỹ sản xuất hoặc sở hữu, dù số lượng tàu này trên các tuyến quốc tế hiện không nhiều.

Hai bên đều thận trọng khẳng định rằng chưa có thỏa thuận cuối cùng.

“Trung Quốc và Mỹ thảo luận mang tính xây dựng về cách xử lý hợp lý các mối quan tâm của cả hai bên”, ông Lý cho biết. “Bước tiếp theo là mỗi bên sẽ tiến hành các thủ tục phê duyệt nội bộ".

Việc ông Lý đề cập đến “thủ tục nội bộ” được hiểu là Trung Quốc có thể chuẩn bị các bước hành chính mới. Trước đó, ngày 9/10, Bộ Thương mại Trung Quốc ban hành quy định xuất khẩu mở rộng, tạm ngừng xuất khẩu công nghệ chế biến đất hiếm, nhằm kiểm soát chặt nguồn cung chiến lược này.

Ông Bessent nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán ở Kuala Lumpur đã đạt được tiến triển đáng kể, dù còn nhiều chi tiết cần hoàn thiện: “Chúng tôi đã có một khuôn khổ vững chắc để các nhà lãnh đạo thảo luận và đưa ra quyết định".