Xác định đối thủ của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026

(VTC News) -

Theo kết quả bốc thăm chiều 2/10 tại trụ sở Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), U23 Việt Nam nằm ở bảng A của vòng chung kết U23 châu Á 2026. Đối thủ của huấn luyện viên Kim Sang-sik và học trò là U23 Ả Rập Xê Út (chủ nhà), U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan. Trong đó, U23 Kyrgyzstan lần đầu tiên tham dự giải.

Bảng C được đánh giá là bảng đấu khó nhất với sự góp mặt của Uzbekistan, Hàn Quốc và Iran, đều là đại diện của các nền bóng đá hàng đầu châu Á. Đội còn lại là Lebanon mới lần đầu tham dự giải.

Bảng A vừa sức đối với U23 Việt Nam. Trừ chủ nhà U23 Ả Rập Xê Út có nhiều yếu tố vượt trội, U23 Việt Nam có cơ hội không nhỏ khi cạnh tranh suất đi tiếp với 2 đội còn lại.

U23 việt Nam lần thứ 6 tham dự vòng chung kết U23 châu Á.

Trong 5 lần tham dự vòng chung kết U23 châu Á trước đây, U23 Việt Nam vượt qua vòng bảng 3 lần. Trong đó, lứa cầu thủ Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu... lọt vào trận chung kết năm 2018 cùng huấn luyện viên Park Hang-seo. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Gong Oh-kyun (2022) và Hoàng Anh Tuấn (2024), U23 Việt Nam vào đến tứ kết.

U23 Việt Nam giành quyền tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026 với tư cách đội đứng đầu bảng C vòng loại. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik lần lượt đánh bại U23 Bangladesh, U23 Singapore và U23 Yemen mà không thủng lưới lần nào.

Ngoài U23 Việt Nam, 10 đội đầu bảng còn lại vượt qua vòng loại là U23 Jordan, U23 Nhật Bản, U23 Australia, U23 Kyrgyzstan, U23 Thái Lan, U23 Iraq, U23 Qatar, U23 Iran, U23 Hàn Quốc và U23 Syria. Nhóm 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất là U23 Trung Quốc, U23 Uzbekistan, U23 Lebanon và U23 UAE.

Đây là lần thứ 6 U23 Việt Nam vượt qua vòng loại U23 châu Á. Thành tích này chỉ kém 6 đội là Ả Rập Xê Út, Jordan, Nhật Bản, Australia, Iraq, Hàn Quốc và Uzbekistan (7 lần). Lần duy nhất bóng đá Việt Nam không có đại diện tham dự giải là năm 2013, khi giải đấu lần đầu tiên được tổ chức.

Bảng A Bảng B Ả Rập Xê Út Nhật Bản Việt Nam Qatar Jordan UAE Kyrgyzstan Syria Bảng C Bảng D Uzbekistan Iraq Hàn Quốc Australia Iran Thái Lan Lebanon Trung Quốc