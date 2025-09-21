Tiền vệ U23 Việt Nam giúp Hà Tĩnh cầm hòa SLNA

(VTC News) -

Highlight SLNA 1-1 Hà Tĩnh

CLB Hà Tĩnh sớm rơi vào thế bất lợi trong trận đấu với Sông Lam Nghệ An ở vòng 4 V.League diễn ra tối 21/9. Đội chủ nhà chỉ mất 7 phút để ghi bàn mở tỷ số với pha lập công của Justin Garcia. Không lâu sau đó, Hà Tĩnh phải chơi thiếu người khi Huỳnh Tấn Tài bị phạt thẻ đỏ trực tiếp.

Tuy nhiên, trong tình thế khó khăn, Hà Tĩnh vẫn giành được 1 điểm rời sân Vinh. Tuyển thủ U23 Việt Nam Lê Viktor ghi bàn gỡ hòa ở đầu hiệp 2, giúp đội khách cầm hòa SLNA với tỷ số 1-1.

