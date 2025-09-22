Tuyển Việt Nam sắp có cựu thủ môn U23 Slovakia

(VTC News) -

Theo nguồn tin của Báo Điện tử VTC News, CLB Công an TP.HCM đang xúc tiến quá trình nhập tịch cho thủ thành Patrik Lê Giang. Người gác đến sinh năm 1992 đang ra sân với tư cách "cầu thủ nước ngoài gốc Việt Nam". Quá trình nhập tịch của anh ít nhiều thuận lợi hơn so với một số đồng nghiệp không mang dòng máu Việt Nam.

Bố của Patrik Lê Giang là người Việt Nam còn mẹ anh mang quốc tịch Slovakia. Thời điểm này, gia đình Patrik đã chuẩn bị đủ giấy tờ cần thiết theo quy định của pháp luật để xin quốc tịch. Thời gian qua, Patrik Lê Giang thi đấu tại V.League với tư cách cầu thủ "nước ngoài gốc Việt".

Patrik Lê Giang xin nhập quốc tịch Việt Nam.

Nhiều mùa giải vừa qua, Patrik Lê Giang đóng vai trò quan trọng trong hành trình trụ hạng của câu lạc bộ TP.HCM. Anh thường xuyên cản phá nhiều cơ hội nguy hiểm của đối thủ, giúp đội bóng thành phố mang tên Bác ở lại V.League.

Năm nay, khi CLB TP.HCM được chuyển giao và đổi tên thành Công an TP.HCM, Lê Giang tiếp tục là trụ cột của đội bóng. Anh chứng minh năng lực khi giúp CLB Công an TP.HCM xếp nhì bảng sau 4 vòng, chưa thua trận nào và giành được 10 điểm.

Nếu Patrik Lê Giang chính thức trở thành công dân Việt Nam, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức có thể tìm kiếm thêm 2 cầu thủ Việt kiều khác để bổ sung nhân sự cho đội bóng ngành công an.

Bản thân thủ thành này cũng bày tỏ nguyện vọng được cống hiện cho đội tuyển quốc gia Việt Nam từ lâu. Nhưng quá trình nhập tịch của anh gặp nhiều khó khăn ở thời điểm trước đây.

Patrik Lê Giang cao 1m88 và từng ra sân cho đội U23 Slovakia. Anh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ MSK Zilina - đội bóng danh tiếng của Slovakia. Từng được đăng kí ở giải vô địch quốc gia, cúp châu Âu nhưng Lê Giang chưa có may mắn ra sân nhiều như đồng nghiệp Nguyễn Filip.

Sự bổ sung của Patrik Lê Giang giúp HLV Kim Sang-sik vơi bớt nỗi lo trong khung gỗ khi Nguyễn Filip sa sút, mắc nhiều sai lầm trong thời gian gần đây. Trần Trung Kiên chưa đủ kinh nghiệm ở các trận đấu đỉnh cao còn Nguyễn Đình Triệu khó đáp ứng hết kì vọng từ người hâm mộ.