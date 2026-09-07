Xả nước, khí thải vượt quy chuẩn, một doanh nghiệp bị phạt 216 triệu đồng

(VTC News) -

Thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, căn cứ theo đề nghị của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh, UBND xã Nguyễn Văn Linh đã ban hành quyết định xử phạt hành chính tổng cộng 216 triệu đồng đối với một công ty trên địa bàn liên quan hành vi xả nước thải, khí thải vượt quy chuẩn ra môi trường.

Hình ảnh cơ sở xả khí thải ra môi trường vượt quy chuẩn cho phép. (Ảnh: Công an Hưng Yên)

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên tiếp nhận tin báo của người dân phản ánh một công ty có địa chỉ tại thôn Giai Phạm, xã Nguyễn Văn Linh có dấu hiệu xả nước thải chưa qua xử lý và khí thải không đạt quy chuẩn ra môi trường.

Qua quá trình xác minh, tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện doanh nghiệp đang thải trực tiếp khí thải có màu xám đục ra môi trường. Cùng thời điểm, nước thải sản xuất được xả trực tiếp ra môi trường có màu đen đục, mùi hắc, lẫn nhiều tạp chất và không qua xử lý.

Căn cứ kết quả kiểm tra và đề nghị của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên, UBND xã Nguyễn Văn Linh quyết định xử phạt doanh nghiệp về 3 hành vi.

3 hành vi của doanh nghiệp bị xử phạt là: Xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải; thải khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải và không đăng ký môi trường theo quy định đối với dự án đầu tư, cơ sở không thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Tổng số tiền phạt là 216 triệu đồng.

Tổ công tác tiến hành kiểm tra, lấy mẫu tại cơ sở được phản ánh vi phạm xả thải. (Ảnh: Công an Hưng Yên)

Ngoài số tiền xử phạt, doanh nghiệp còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định, đồng thời buộc chi trả kinh phí trưng cầu phân tích các mẫu môi trường.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nghiêm túc chấp hành quy định về bảo vệ môi trường; thực hiện quản lý, xử lý nước thải, khí thải bảo đảm đạt quy chuẩn kỹ thuật trước khi xả thải.

Cơ quan công an cũng đề nghị người dân, doanh nghiệp kịp thời phản ánh, tố giác các trường hợp có dấu hiệu xả thải gây ô nhiễm để cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý theo quy định.