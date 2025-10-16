Vượt lũ dữ đi chữa bệnh ở Thái Nguyên

(VTC News) -

Trong trận lũ lịch sử vừa qua, bất chấp điện mất, sóng yếu, đường sá chia cắt, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vẫn là điểm sáng không ngủ vì cuộc chiến giành giật sự sống cho người dân.

Ông N.T.V (phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên), bệnh nhân chạy thận, nhớ lại hành trình sinh tử: “Nước chưa rút nhưng tôi không thể chờ. Tôi đành thuê thuyền đến viện, vừa cập bờ là có bác sĩ đón vào chạy máy luôn”.

Trong khi đó, ông N.V.C (phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên) bị trượt chân khi đang dọn đồ chạy lũ, phải nhập viện với vết thương sâu vùng mông và đứt gân gót chân. Ông được phẫu thuật nối gân, chăm sóc liên tục. May mắn là tình trạng ổn định, nhưng nỗi ám ảnh thì chưa thể nguôi ngoai.

Ông V cùng nhiều người bệnh vẫn được bệnh viện đảm bảo chạy thận trong những ngày ngập lụt.

Theo báo cáo nhanh của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, trong vài ngày mưa lũ, khoa Cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận 415 người bệnh, trong đó 160 trường hợp bị chấn thương do trượt ngã, va đập vào vật nổi hoặc đổ sập nhà cửa. Phần lớn là người dân tham gia cứu hộ hoặc di dời tài sản trong môi trường ngập sâu, trơn trượt.

Ngoài ra, bệnh lý tiêu hóa cũng tăng mạnh với 100 ca nhập viện do sử dụng nguồn nước ô nhiễm chứa vi khuẩn nguy hiểm như E. coli, Salmonella, Leptospira…Hệ quả là tiêu chảy, viêm ruột cấp xuất hiện đồng loạt.

Lũ lụt cũng khiến việc điều trị các bệnh mạn tính bị gián đoạn, khiến ít nhất 70 người nhập viện vì tái phát bệnh như tăng huyết áp, tim mạch, COPD…Nhiều người phải thuê thuyền, vượt lũ đến viện để chạy thận nhân tạo đúng lịch, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc phải căng mình điều trị 40 ca nặng, chủ yếu do viêm mô tế bào, nhiễm trùng máu, suy kiệt sau nhiều ngày ngâm mình trong nước. Trong hoàn cảnh bệnh viện bị cô lập, bác sĩ nhiều lúc buộc phải phẫu thuật khẩn cấp mà không thể liên lạc với người nhà.

PGS.TS Nguyễn Công Hoàng, Giám đốc Bệnh viện cho biết: “Hoàn lưu bão số 11 gây ngập sâu, mất điện, nước và gián đoạn thông tin. Dù vậy, hơn 2.000 bệnh nhân nội trú vẫn được đảm bảo điều trị đầy đủ nhờ sự chủ động, hỗ trợ kịp thời từ Bộ Y tế và sự đoàn kết nội bộ”.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ cũng đã hỗ trợ vận chuyển nước sạch đến bệnh viện, giúp duy trì hoạt động khám chữa bệnh. Cùng lúc, hàng nghìn suất cơm miễn phí và nhu yếu phẩm được cung cấp cho bệnh nhân và nhân viên y tế.

Ngay sau khi nước rút, từ 12/10, bệnh viện đã triển khai tiêm miễn phí gần 3.000 mũi vaccine phòng bệnh uốn ván cho người dân toàn tỉnh.