62 bác sỹ, y tá Gia Lai tình nguyện ra Bắc hỗ trợ bà con vùng lũ

(VTC News) -

Ngày 9/10, UBND tỉnh Gia Lai thông tin, tỉnh giao Sở Y tế thành lập đoàn 62 viên chức gồm các y tá, bác sỹ xuất quân hỗ trợ cho các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng bị ảnh hưởng nặng nề sau cơn bão số 11 Matmo.

Ba ngày sau trận lũ lịch sử, nhiều khu vực ở Thái Nguyên vẫn ngập nước, phố xá tan hoang, bùn đất và rác thải phủ kín khiến cuộc sống người dân đảo lộn.

Theo kế hoạch, đoàn y, bác sỹ Gia Lai được chia thành 2 đội, mỗi đội gồm 31 thành viên, lần lượt hỗ trợ hai tỉnh Thái Nguyên và Cao Bằng. Các đội sẽ phối hợp với y tế địa phương thực hiện công tác vệ sinh môi trường, khử khuẩn nguồn nước, phòng chống dịch bệnh, cấp phát thuốc và tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cho người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ.

Đồng thời, trên cơ sở nhu cầu thực tiễn và sau khi thảo luận thống nhất với Giám đốc Sở Y tế các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Sở Y tế Gia Lai đề xuất hỗ trợ mỗi tỉnh 300kg Chloramin B dạng bột và 2.000 túi thuốc cho các hộ gia đình.

Đoàn viên thanh niên tỉnh Gia Lai ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ gây ra.

Sau hai cơn bão số 10 và 11, nhiều tỉnh, thành miền Bắc và Bắc Trung Bộ oằn mình trong mưa lũ. Hướng về tâm bão, cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh Gia Lai nhanh chóng chung tay sẻ chia, gửi gắm tình cảm và nguồn lực để tiếp thêm động lực giúp đồng bào vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Ngày 1/10, UBND tỉnh Gia Lai quyết định hỗ trợ 6 tỷ đồng cho các địa phương bị thiệt hại do bão số 10 (Bualoi). Trong đó, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị và Sơn La mỗi tỉnh được hỗ trợ 1 tỷ đồng; tỉnh Hà Tĩnh được hỗ trợ 2 tỷ đồng. Nguồn kinh phí này được trích từ dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2025.

Chiều 2/10, tại phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, lãnh đạo các ban Đảng Trung ương cùng 650 đại biểu quyên góp 180 triệu đồng ủng hộ đồng bào vùng lũ, góp phần giúp người dân khắc phục phần nào thiệt hại do bão Bualoi gây ra.

Những chuyến xe của nhóm anh Nguyễn Văn Sáng (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) mang theo hơn 5 tấn nhu yếu phẩm gồm gạo, mỳ tôm, bánh, sữa, nước uống và các vật dụng thiết yếu đến với bà con các vùng lũ.

Ngày 6/10, Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10. Cùng thời điểm, Hội Chữ thập đỏ tỉnh kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, nhóm thiện nguyện và người dân chung tay đóng góp, hướng về vùng lũ.

Chỉ sau 5 ngày phát động, các điểm tiếp nhận tại phường Pleiku và phường Quy Nhơn đã tập kết hàng chục tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm sẵn sàng chuyển đến các địa phương bị ảnh hưởng nặng.

Những ngày qua, khi thông tin ngập lụt ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ liên tục được cập nhật, từ Gia Lai, những chuyến xe nghĩa tình đã lăn bánh. Với tinh thần “tương thân tương ái”, người dân Gia Lai cùng nhau gom góp, đóng gói cẩn thận từng phần quà gửi tới đồng bào vùng lũ.