Những bệnh về da thường gặp sau mưa lũ

(VTC News) -

Mưa lũ sau bão số 10 đã gây ngập úng nghiêm trọng ở nhiều khu vực miền núi phía Bắc và miền Trung. Nước lũ không chỉ mang theo bùn đất, rác thải mà còn chứa nhiều hóa chất, phân hủy hữu cơ – môi trường thuận lợi cho vi sinh vật gây bệnh phát triển.

Theo ThS.BSCKII Nguyễn Tiến Thành, Hội Da liễu Việt Nam, khi phải tiếp xúc thường xuyên với nước bẩn, bùn đất, đặc biệt trong điều kiện ẩm ướt kéo dài, nguy cơ mắc các bệnh ngoài da sẽ tăng cao, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và sức khỏe người dân. Dưới đây là các bệnh da liễu thường gặp sau mưa lũ và cách phòng ngừa:

Viêm da tiếp xúc

Tình trạng này xảy ra khi da tiếp xúc trực tiếp với nước lũ chứa hóa chất từ rác thải, cống rãnh hoặc chất thải động vật. Biểu hiện thường thấy là mẩn đỏ, ngứa rát, sưng nề, có thể kèm mụn nước hoặc phồng rộp, đặc biệt ở tay, chân - những vùng tiếp xúc trực tiếp.

Cách xử lý: Rửa sạch bằng nước sạch và xà phòng dịu nhẹ, lau khô kỹ, bôi kem dưỡng phục hồi da. Trường hợp nặng có thể cần dùng thuốc bôi chứa corticoid hoặc thuốc kháng histamin theo hướng dẫn của bác sĩ.

Sau bão, lũ lụt kéo dài tại nhiều địa phương tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm mốc phát triển, làm tăng nguy cơ bùng phát các bệnh ngoài da. (Ảnh: BSCC)

Nấm da

Độ ẩm cao và việc ngâm da lâu trong nước tạo điều kiện lý tưởng cho nấm phát triển, đặc biệt ở kẽ chân, háng, nách. Bệnh biểu hiện qua ngứa nhiều, bong vảy trắng, nổi mụn nước nhỏ, loét nông, có thể kèm mùi hôi.

Xử lý và phòng ngừa: Giữ da khô ráo, thay tất, giày dép sạch sẽ, dùng thuốc bôi chống nấm như clotrimazol, ketoconazol… Trường hợp nặng có thể cần dùng thuốc uống theo chỉ định.

Viêm nang lông và áp xe da

Khi vi khuẩn xâm nhập vào các nang lông hoặc vết xước do tiếp xúc với nước bẩn, người bệnh có thể bị sưng đỏ, nổi mụn mủ đau nhức, hình thành ổ áp xe, thậm chí lan rộng thành viêm mô tế bào.

Xử lý: Vệ sinh da sạch sẽ, không nặn mủ, dùng dung dịch sát khuẩn nhẹ. Nếu có biểu hiện lan rộng, sốt hoặc mệt mỏi, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được điều trị kháng sinh phù hợp.

Loét da, viêm mô tế bào

Trường hợp da bị tổn thương nhưng không được chăm sóc đúng cách có thể dẫn đến loét sâu và nhiễm trùng lan rộng. Dấu hiệu gồm sưng đỏ, đau nhức, chảy dịch, mùi hôi, kèm sốt.

Cảnh báo: Đây là tình trạng nặng, cần điều trị kháng sinh đường toàn thân và chăm sóc y tế chuyên sâu. Có thể phải can thiệp ngoại khoa nếu xuất hiện ổ hoại tử.

Tái phát bệnh da mạn tính

Người có tiền sử các bệnh da mạn tính như chàm, viêm da cơ địa, vảy nến dễ bị tái phát khi tiếp xúc nước bẩn. Biểu hiện thường là da khô, bong tróc, ngứa nhiều hoặc rỉ dịch.

Khuyến cáo: Duy trì thói quen dưỡng ẩm, tránh tiếp xúc với nước lũ, sử dụng thuốc đặc trị nếu cần theo hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa da liễu.

Khi nào cần đi khám?

Bác sĩ Thành nhấn mạnh, người dân không nên chủ quan trước các biểu hiện như loét sâu, vùng da tổn thương lan rộng, có mủ, sốt, mệt mỏi. Tuyệt đối tránh tự ý mua thuốc bôi không rõ nguồn gốc.

“Dù không nguy hiểm ngay nhưng các bệnh ngoài da có thể gây biến chứng nếu không được chăm sóc kịp thời. Một vết trầy nhỏ cũng có thể trở thành ổ nhiễm trùng nặng nếu chủ quan”, bác sĩ Thành cảnh báo.