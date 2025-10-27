Vùng rốn lũ Đà Nẵng chìm trong biển nước, hàng nghìn hộ dân bị cô lập

Sáng 27/10, UBND xã Thượng Đức, TP Đà Nẵng, cho biết mưa lớn khiến mực nước sông Vu Gia, Sông Côn dâng cao.
Từ chiều tối 26/10, mực nước dâng cao gây ngập lụt cục bộ tại một số khu vực trên địa bàn xã. Lực lượng Công an, Quân sự xã đã hỗ trợ sơ tán người dân, nâng cao, di dời tài sản của người dân đến nơi an toàn.
Nhiều thôn trên địa bàn xã đang chìm trong biển nước khiến 2.120 hộ dân với khoảng 4.300 khẩu bị cô lập.
Lực lượng chức năng giúp người dân vùng rốn lũ kê cao đồ đạc nhằm tránh thiệt hại tài sản khi nước lũ tiếp tục dâng.
Cũng trong sáng nay, lũ từ sông Vu Gia dâng cao cũng khiến khu vực chợ Ái Nghĩa (xã Đại Lộc) bị ngập sâu.
Nhiều người dân chạy xe máy đến đoạn ngập sâu đã phải quay đầu xe để tránh tình trạng chết máy.
Theo Công an xã Đại Lộc, do ảnh hưởng của mưa lớn và các thủy điện xả lũ, trên địa bàn xã hiện có 7 điểm ngập lụt sâu, nguy hiểm. Công an xã đã triển khai lực lượng chốt chặn, đặt rào chắn, bảng cảnh báo, dây phản quang.
Ngoài ra, một số đoạn đường bêtông nông thôn thuộc các thôn trên địa bàn xã xảy ra ngập cục bộ, chia cắt.
Bình luận