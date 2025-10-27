Phố cổ Hội An mênh mông nước, dân bơi thuyền đi lại

Sáng 27/10, Đài Khí tượng Thủy văn Trung bộ cho biết hiện nay mực nước trên các sông thuộc TP Đà Nẵng đang lên nhanh. Cụ thể, sông Vu Gia tại Hội Khách ở mức 15.34m, dưới mức BĐ2: 0.16m; tại Ái Nghĩa ở mức: 8.73m, dưới mức BĐ3: 0.27m. Sông Thu Bồn tại Nông sơn ở mức 15.58m, trên mức BĐ3: 0.58m; tại Giao Thủy ở mức 7.87m, trên mức BĐ2: 0.34m; tại Câu Lâu ở mức 3.19m, trên mức BĐ2: 0.19m; tại Hội An ở mức 1.72m, trên mức BĐ2: 0.22m; sông Hàn tại Cẩm Lệ ở mức 1.32m, trên mức BĐ1: 0.32m. Sông Tam Kỳ tại Tam Kỳ ở mức 1.35m, dưới mức BĐ1.