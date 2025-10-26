Người và xe lọt xuống 'hố tử thần' xuất hiện do mưa lớn ở Đà Nẵng

(VTC News) -

Chiều tối 26/10, lãnh đạo UBND xã Trà Tân, TP Đà Nẵng, xác nhận thông tin trên.

Theo đó, khoảng 15h cùng ngày, người dân báo tin cầu Ca Da nằm trên Quốc lộ 24C (giáp ranh giữa xã Trà My và Trà Tân, TP Đà Nẵng) bị sập, tạo thành hố sâu khiến người đi xe máy và xe máy rơi xuống.

Hố tử thần xuất hiện do mưa lớn. (Ảnh: Đ.B.

"Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương được huy động để tổ chức cứu hộ. Rất nhanh chóng, người bị nạn được đưa lên bờ an toàn, sau đó chiếc xe cũng được cẩu lên khỏi hố sâu.

Để đảm bảo an toàn, chính quyền xã Trà Tân đã giăng dây, cấm người dân qua lại cầu", lãnh đạo xã Trà Tân nói.

Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ cho biết từ 13h ngày 25/10 đến 13h ngày 26/10, trên địa bàn TP Đà Nẵng có mưa to, mưa rất to như: Trà Dơn 415.6mm, Trà My 224.0mm, Khâm Đức 211.0mm, Bà Nà 165.2mm, Kỳ Phú 142.8mm, Tam Kỳ 133.2mm, Thăng Bình 132.2mm, Quế Sơn 130.2mm, Hiệp Đức 127.4mm, Tiên Phước 115.8mm … Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc TP Đà Nẵng đã gần bão hòa (trên 90%).

Trong 6 giờ tới trên địa bàn TP Đà Nẵng tiếp tục có mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa các xã phường phía Bắc phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 100mm; các xã phường phía Nam phổ biến 70-150mm, có nơi trên 200mm.

Mưa lớn khiến nhiều khu vực ở miền núi TP Đà Nẵng sạt lở. Nhiều xã đã tổ chức sơ tán người dân đến nơi an toàn.