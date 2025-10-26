Khẩn cấp di dời người dân khỏi vùng sạt lở nặng ở miền núi Đà Nẵng

(VTC News) -

Nước sông Leng dâng cao, chảy xiết.

Chiều 26/10, UBND xã Trà Leng, TP Đà Nẵng thông tin về tình hình mưa lớn trên địa bàn xã.

Theo UBND xã Trà Leng, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ ngày 25 đến trưa 26/10, trên địa bàn xã Trà Leng có mưa rất to và kéo dài.

Lực lượng chức năng xã Trà Leng tổ chức di dời dân. (Ảnh: L.H)

Mưa lớn khiến tuyến đường ĐH1, đoạn đi thôn 4, sạt lở đất đá, ước tính khối lượng sạt lở khoảng 1.500 m³. Trên tuyến đường Đ1K8, mưa lớn đã làm sạt lở nhiều đoạn đường làm cho giao thông bị tắc nghẽn.

Hiện, nước sông Leng dâng cao và chảy xiết, nguy cơ sạt lở bờ kè tại Trường Tiểu học Trà Leng 2, thôn 4. Ngoài ra, xuất hiện sạt lở đất bên phía taluy dương tại vị trí đầu cầu Trà Dơn hướng đi vào UBND xã Trà Leng.

Tại Khu thể thao xã Trà Leng, mưa lớn khiến đất đá sạt lở, làm hư hỏng nghiêm trọng bờ kè chắn đất và hàng rào phía taluy dương.

Hiện nay, các thôn ở xa trung tâm xã Trà Leng không có sóng điện thoại. Tại xã Trà Leng (cũ) cũng bị cô lập nên công tác đi lại nắm thông tin gặp rất nhiều khó khăn.

Xã Trà Leng đã di dời 51 hộ/163 khẩu nằm trong vùng sạt lở về địa điểm an toàn.

Trong khi đó, tạ xã Trà Tập, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Ngô Tấn Lạc - Phó Chủ tịch UBND xã - thông tin hiện tại trên địa bàn xã vẫn đang tiếp tục mưa to. Mực nước ở các sông, suối hiện ở mức cao, chảy xiết.

Theo ông Lạc, mưa lớn khiến lượng lớn đất, cát và nước từ trên đoạn đường ATK đang thi công chảy về khu dân cư Cheng Tong, làng Ngok Nâm, nguy cơ ngập trong các tuyến đường nội bộ, tràn vào nhà dân. Tuyến ĐH3 từ trụ sở Công an xã dẫn vào các thôn 1, 2, 3, 4 bị sạt lở nhiều điểm.

Xã Trà Tập xuất hiện nhiều điểm sạt lở do mưa lớn. (Ảnh: N.L)

"Tại thôn 1, có 15 hộ bị sạt mái taluy hiên, nguy cơ hư hỏng nhà đang thực hiện sắp xếp dân cư. Chính quyền địa phương đã yêu cầu di dời các hộ có người ở đến nơi an toàn" - ông Lạc nói.