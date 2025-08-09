'Đòn bẩy' PCI - Hành trình đưa Tây Ninh sau hợp nhất thành cực tăng trưởng mới

(VTC News) -

"Đòn bẩy" PCI - Giải pháp thu hút đầu tư và phát triển kinh tế Tây Ninh

Tại xưởng sản xuất của Công ty TNHH Tân Nhiên ở Tây Ninh, tiếng máy đóng gói bánh tráng vang lên rộn ràng, hòa cùng mùi thơm nồng đặc trưng của muối tôm, bột mì. Giữa không gian tất bật ấy, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Giám đốc kinh doanh khoe với khách ghé thăm: “Chúng tôi vừa hoàn tất một lô hàng xuất khẩu sang thị trường mới. Thời gian trước đây, điều này vẫn còn là ước mơ xa vời”.

Với ông Sơn, hành trình đưa đặc sản Tây Ninh vươn ra thế giới không chỉ được xây bằng nỗ lực của tập thể doanh nghiệp, mà còn có “bệ đỡ” từ chính quyền địa phương - nơi luôn sát cánh từ khâu thủ tục, cấp phép, kiểm định an toàn thực phẩm, cho tới hỗ trợ kết nối thị trường. Chính vì vậy, ông càng thêm kỳ vọng vào một tương lai rộng mở khi Tây Ninh sau hợp nhất đã vươn lên TOP 10 cả nước về quy mô kinh tế.

“Quá trình từ khi khởi nghiệp đến nay, Công ty Tân Nhiên luôn nhận được sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, từ tỉnh đến cơ sở. Tất cả đều đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Chúng tôi tự hào là doanh nghiệp đầu tiên của Tây Ninh đạt chứng nhận sản phẩm OCOP 5 sao”, ông Sơn chia sẻ.

Sản xuất bánh tráng tại Công ty TNHH Tân Nhiên. (Ảnh: Phương Thuý)

Nổi tiếng với các sản phẩm đặc sản như bánh tráng, muối tôm, gia vị, bột mì, nước suối, bánh tráng trộn… Tân Nhiên đã đưa thương hiệu vươn xa khắp cả nước và đang từng bước chinh phục thị trường quốc tế. Theo ông Sơn, việc tỉnh mới Tây Ninh sau hợp nhất chính là “cơ hội vàng” để doanh nghiệp bứt phá.

“Chúng tôi kỳ vọng hệ thống giao thông kết nối, hạ tầng khu công nghiệp và logistics sẽ được đầu tư đồng bộ, giúp tối ưu chi phí sản xuất - kinh doanh. Tỉnh chắc chắn sẽ có thêm nhiều chính sách hỗ trợ phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh…”, ông Sơn khẳng định.

Những câu chuyện như của Tân Nhiên không phải là cá biệt, điều này phản ánh thực tế rõ ràng: khi chính quyền đặt mình vào vị trí của doanh nghiệp, lắng nghe và hành động kịp thời, môi trường đầu tư sẽ thay đổi. Điều này được thể hiện sống động qua Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) - thước đo chất lượng điều hành kinh tế và là “tấm gương” phản chiếu tinh thần cải cách, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp.

Tây Ninh sau hợp nhất - lợi thế mới, cơ hội lớn

Năm 2024, trước khi sáp nhập, cả Long An và Tây Ninh đều ghi dấu ấn trên bản đồ PCI. Long An vươn lên vị trí thứ 3/63 tỉnh, thành phố với 72,64 điểm - một trong những địa phương cải cách mạnh mẽ nhất suốt 20 năm qua.

Tây Ninh giữ vững thứ hạng 20/63, cải thiện nhiều chỉ số thành phần quan trọng, thể hiện sự bền bỉ trong cải thiện môi trường kinh doanh. Những nền tảng này chính là đòn bẩy để Tây Ninh sau hợp nhất vững vàng hơn trong cuộc đua thu hút đầu tư, phát triển kinh tế và hướng tới tăng trưởng bền vững.

Sau hợp nhất, Tây Ninh sở hữu vị trí chiến lược - là cầu nối giữa Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, liền kề TP.HCM, tiếp giáp Campuchia. Với lợi thế này, tỉnh có tiềm năng lớn để phát triển hạ tầng, khu công nghiệp và thu hút FDI.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhận giấy chứng nhận và kỷ niệm chương dành cho địa phương có Chỉ số PCI năm 2024 thuộc nhóm top 3 cả nước.

Theo Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050, Tây Ninh sẽ có 59 khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 16.800 ha. Hiện đã thành lập 46 khu công nghiệp (14.500 ha), trong đó 28 khu công nghiệp hoàn chỉnh hạ tầng và tiếp nhận nhà đầu tư. Tính đến 30/6, toàn tỉnh thu hút 2.482 dự án, gồm 1.394 dự án FDI và 1.088 dự án trong nước.

Ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý khu kinh tế nhanh chóng kiện toàn bộ máy, đẩy nhanh tiến độ KCN, tháo gỡ vướng mắc và phối hợp tốt với các sở, ngành để cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao PCI, DDCI, PAR INDEX và PAPI.

Nâng cao PCI được Tỉnh ủy, UBND tỉnh xem là giải pháp đòn bẩy để thu hút đầu tư và phát triển kinh tế. Các nhóm giải pháp trọng tâm gồm:

Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính: Rút gọn quy trình, khuyến khích dịch vụ công trực tuyến, giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.

Đối thoại thường xuyên với DN: Giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc;

Tạo cơ chế huy động khu vực tư nhân: Đặc biệt trong các lĩnh vực hạ tầng, logistics, công nghiệp hỗ trợ;

Cụ thể hóa Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân: Đảm bảo sát thực tế, khả thi và thúc đẩy tăng trưởng bền vững;

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao: Gắn đào tạo với nhu cầu DN, thúc đẩy chuyển đổi số và kinh tế xanh.

Với nền tảng từ PCI 2024, Tây Ninh mới kế thừa thành quả cải cách của Long An và Tây Ninh trước đây, đồng thời mở rộng quy mô, tăng sức hút với nhà đầu tư. Mục tiêu là kiến tạo môi trường minh bạch - thuận lợi - an toàn - công bằng, hướng tới tăng trưởng 2 con số.

Theo Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050, Tây Ninh sẽ có 59 khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 16.800 ha.

Những dự án hạ tầng chiến lược, các Khu công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh, nông nghiệp hiện đại… sẽ tạo cú hích cho kinh tế. Đặc biệt, khi giao thông liên vùng và cửa khẩu quốc tế được đầu tư đồng bộ, Tây Ninh sẽ trở thành trung tâm sản xuất - thương mại - logistics của khu vực.

Câu chuyện của ông Nguyễn Ngọc Sơn và Công ty Tân Nhiên chỉ là một trong hàng trăm minh chứng cho thấy, PCI không phải là con số vô tri, mà là kết quả của cả một quá trình cải thiện môi trường đầu tư, là cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp của chính quyền.

Tây Ninh sau hợp nhất đang có “thiên thời - địa lợi - nhân hòa” để bứt phá. Và với “đòn bẩy” PCI, tỉnh không chỉ thu hút được dòng vốn đầu tư mới, mà còn nuôi dưỡng niềm tin, khát vọng phát triển bền vững cho cả cộng đồng doanh nghiệp.