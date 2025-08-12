Bước chân tuần tra và 'mắt thần' công nghệ trên biên giới Tây Ninh

(VTC News) -

Khi công nghệ sát cánh cùng người lính tuần tra

Giữa cái nắng như đổ lửa của những ngày tháng Tám ở miền biên giới Tây Ninh, từng tốp chiến sĩ Đồn Biên phòng Tân Hà vẫn kiên trì tuần tra trên những cánh đồng khô rát, mồ hôi chảy ướt đẫm lưng áo.

Không chỉ có đôi chân rắn rỏi và ý chí bền gan, họ còn có sự hỗ trợ của “mắt thần” công nghệ - những hệ thống camera, định vị GPS, thiết bị giám sát hiện đại - âm thầm theo dõi từng đường mòn, lối mở.

Ở vùng phên dậu Tổ quốc này, nắng gió có thể làm rát bỏng gương mặt, nhưng tinh thần của người lính chưa bao giờ chùng xuống. Họ vẫn bền bỉ, thầm lặng giữ trọn bình yên cho hơn 12km đường biên tiếp giáp Campuchia.

Đồn Biên phòng Tân Hà đóng quân tại xã Tân Đông, quản lý đoạn biên giới dài khoảng 12,6km tiếp giáp với tỉnh Svay Riêng (Campuchia).

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tân Hà tuyên truyền pháp luật cho người dân vùng biên.

Địa hình nơi đây nhìn qua tưởng chừng thuận lợi - đất bằng phẳng, có nhiều đường mòn, lối mở - nhưng chính điều đó lại tạo ra nguy cơ tiềm ẩn: từ vượt biên trái phép, buôn lậu, vận chuyển hàng cấm cho đến các hoạt động tội phạm công nghệ cao.

Qua công tác điều tra cơ bản, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng đã phát hiện nhiều nhóm đối tượng có biểu hiện phạm tội. Đáng chú ý, tội phạm ma túy ở khu vực này chủ yếu là thanh niên độ tuổi 16 - 25, mua ma túy lẻ trong nội địa rồi mang về sử dụng. Hoạt động buôn lậu tập trung vào thuốc lá, đường cát, bia, nước ngọt… với số lượng không lớn nhưng diễn ra liên tục.

Đặc biệt, vào thời điểm từ tháng 10 đến tháng 2 năm sau, tình trạng mua bán, vận chuyển pháo nổ lại “nóng” hơn bao giờ hết. Cùng với đó là nguy cơ trộm cắp tài sản công dân, khiến an ninh trật tự địa bàn luôn tiềm ẩn yếu tố phức tạp.

Tội phạm ở khu vực biên giới Tây Ninh ngày càng tinh vi, sẵn sàng thuê người Campuchia vận chuyển hàng lậu đến sát đường biên, cất giấu ở vị trí an toàn rồi chờ thời điểm thuận lợi để đưa vào Việt Nam. Chúng lợi dụng các phương tiện như xe mô tô tự chế, bịt ống xả, tắt đèn khi di chuyển ban đêm để tránh bị phát hiện.

Hoạt động thường diễn ra khi lực lượng chức năng đang nghỉ ngơi, ăn uống hoặc vào các ngày cuối tuần. Nếu bị truy đuổi, đối tượng không ngần ngại bỏ lại hàng hóa hoặc chống trả quyết liệt nhằm thoát thân.

Chính vì vậy, cấp ủy và Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Tân Hà luôn quán triệt nghiêm các chỉ thị, kế hoạch, mệnh lệnh từ cấp trên; chủ động nắm chắc tình hình nội - ngoại biên; xác định rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng để lập kế hoạch đấu tranh hiệu quả.

Khi “mắt thần” công nghệ vào cuộc

Điểm nổi bật trong công tác phòng, chống tội phạm tại Đồn Biên phòng Tân Hà là việc mạnh dạn ứng dụng công nghệ thông tin.

Hệ thống camera giám sát - đặc biệt là camera thông minh giúp kịp thời phát hiện, ghi lại hình ảnh, video của đối tượng vi phạm. Hệ thống GPS định vị chính xác và khoanh vùng hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vây bắt.

Kênh mạng xã hội, website, ứng dụng di động được tận dụng để phổ biến kiến thức pháp luật, cảnh báo phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm.

Hệ thống tiếp nhận phản ánh từ người dân hoạt động hiệu quả, góp phần đảm bảo sự minh bạch, khách quan trong điều tra.

Nhờ vậy, thông tin tình báo không chỉ đến từ trinh sát, mà còn từ chính những người dân sống trên địa bàn - những “tai mắt” sát cánh cùng Bộ đội Biên phòng trong cuộc chiến bảo vệ bình yên.

Mô hình Tiếng loa Biên phòng đến trực tiếp tại xã, ấp để tuyên truyền pháp luật cho người dân.

Công tác tuyên truyền pháp luật được duy trì thường xuyên qua các buổi trực tiếp tại xã, ấp, qua hệ thống loa truyền thanh, loa di động. Người dân được vận động ký cam kết không tiếp tay, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.

Nhờ sự kiên trì, mối quan hệ quân - dân nơi đây luôn gắn bó bền chặt. Người dân không chỉ chấp hành pháp luật mà còn trở thành lực lượng hỗ trợ đắc lực, báo tin nhanh chóng, kịp thời khi phát hiện đối tượng lạ hoặc hoạt động đáng ngờ.

Đồn Biên phòng Tân Hà nghiêm túc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng về công tác biên phòng, đặc biệt là tăng cường hợp tác với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia.

Hai bên thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra chung, tuyên truyền nhân dân hai nước chấp hành nghiêm Hiệp định và Thỏa thuận đã ký. Đây là yếu tố quan trọng để ngăn chặn từ sớm, từ xa các hoạt động buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép và chống phá.

Những con số biết nói trong 7 tháng đầu năm 2025

Không chỉ hiện diện trên từng tấc đất biên cương, hiệu quả của công tác bảo vệ an ninh biên giới ở Đồn Biên phòng Tân Hà còn được thể hiện rõ ràng qua những con số thống kê: 125 lượt tuần tra biên giới (576 lượt người tham gia); 42 lượt tuần tra an ninh trật tự dịp cao điểm (135 lượt người tham gia); 32 lượt mật phục phòng chống xuất nhập cảnh trái phép (158 lượt người tham gia).

Trong đấu tranh phòng chống tội phạm, đơn vị đã: Phối hợp bắt giữ 2 vụ vận chuyển, tàng trữ pháo nổ với tang vật gần 90kg pháo hoa nổ, 2 xe máy, 1 điện thoại di động, 1 căn cước công dân; Phối hợp Công an xã bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 0,2164g Methamphetamine.

Công tác kiểm tra, kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu cũng được thực hiện chặt chẽ, góp phần ngăn chặn hiệu quả tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại qua biên giới.

Thành công của Đồn Biên phòng Tân Hà trong giữ vững an ninh, trật tự nơi biên giới không chỉ đến từ sự quả cảm và bền bỉ của người lính, mà còn từ việc kết hợp hài hòa giữa sức mạnh con người, công nghệ hiện đại và lòng dân.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tân Hà tuyên truyền pháp luật cho người dân vùng biên.

Những “mắt thần” công nghệ không thay thế được con người, nhưng đã trở thành công cụ sắc bén hỗ trợ cho từng bước chân tuần tra. Còn người dân - những người gắn bó trọn đời với mảnh đất biên giới - chính là hậu phương vững chắc, là những người bạn đồng hành tin cậy của Bộ đội Biên phòng.

Từ câu chuyện của Đồn Biên phòng Tân Hà, có thể thấy: bảo vệ bình yên nơi phên dậu Tổ quốc không chỉ là nhiệm vụ, mà là trách nhiệm, là niềm tự hào. Ở đó, mỗi bước tuần tra, mỗi trạm kiểm soát, mỗi camera, mỗi tin báo của dân đều là một “viên gạch” góp phần xây nên bức tường thành vững chắc nơi biên giới Tây Ninh - tường thành của niềm tin, của sự bình yên và chủ quyền quốc gia.