Vụ lan can đá sông Hồng gãy đổ: Khởi tố thêm 1 giám đốc doanh nghiệp

(VTC News) -

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Anh, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại Anh Hương, để điều tra về những sai phạm liên quan các công trình lan can đá ven sông Hồng tại thành phố Lào Cai (trước sáp nhập).

Vụ án được cơ quan chức năng điều tra sau khi hệ thống lan can đá tại một số công trình ven sông Hồng bị hư hỏng, gãy đổ sau bão số 3 (Yagi) năm 2024. Sự việc được dư luận và báo chí phản ánh do công trình có nhiều vị trí hư hỏng nghiêm trọng.

Hai công trình được xác định liên quan gồm hạng mục thay thế hệ thống lan can kè sông Hồng trên đường An Dương Vương, đoạn từ cầu Cốc Lếu đến cầu Phố Mới và hạng mục điều chỉnh lan can thuộc công trình kè chống sạt lở bờ hữu sông Hồng, đoạn từ cầu Phố Mới đến cửa suối Ngòi Đum.

Nguyễn Văn Anh tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai)

Qua xác minh, cơ quan điều tra xác định hệ thống lan can đá tại các công trình trên được thi công không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.

Nhiều cấu kiện đá không đủ tiết diện mộng, các vị trí liên kết được thực hiện sơ sài bằng vật liệu kết dính. Một số cột đá, tấm bưng có dấu hiệu phong hóa, không bảo đảm chất lượng.

Những sai phạm trên được xác định gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 13 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, ngày 27/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Anh (SN 1990, trú tại thôn Mạnh Tân, xã Gia Lộc, TP Hải Phòng).

Nguyễn Văn Anh bị điều tra về tội “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, theo khoản 3 Điều 298 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, trong quá trình tham gia đấu thầu và thi công hạng mục lan can đá, Nguyễn Văn Anh bị xác định có một số hành vi vi phạm.

Người này bị cáo buộc sử dụng hồ sơ năng lực khống để tham gia đấu thầu, nhận thầu thi công công trình; ký xác nhận khống vào hồ sơ nhật ký thi công, hồ sơ quản lý chất lượng và các biên bản nghiệm thu.

Ngoài ra, Nguyễn Văn Anh bị cáo buộc không lập kế hoạch tổ chức thí nghiệm, biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình; không thông báo cho chủ đầu tư về những sai khác trong hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố 6 bị can liên quan vụ án. Trong số này có các cá nhân thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và đơn vị tư vấn giám sát, thi công.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án, xác định trách nhiệm của những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.