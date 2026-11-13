Vụ bé gái gốc Việt tử vong tại Đức: Bí ẩn chiếc xe nghi có liên quan

(VTC News) -

Mặc dù nghi phạm trong vụ án đã tử vong nhưng cơ quan chức năng Đức vẫn tiếp tục điều tra vụ việc liên quan đến Lisa Tạ (Lisa T.), bé gái gốc Việt 13 tuổi sống tại quận Marzahn, Berlin. Em từng được thông báo mất tích trước khi được phát hiện đã qua đời.

Chiều 11/11 (giờ địa phương), cảnh sát và Viện Công tố phối hợp công bố hình ảnh một chiếc ô tô bị nghi có liên quan đến vụ án, đồng thời kêu gọi người dân cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.

(Ảnh: Rbb24)

Phương tiện trong ảnh là một chiếc Citroën C5 phiên bản station wagon (xe gia đình), màu bạc, có kính cửa sổ phía sau được dán tối màu và mang biển kiểm soát của Ba Lan. Các điều tra viên không cho rằng chiếc xe này bị đánh cắp.

Xe có nhiều vị trí hư hỏng rõ rệt ở phần thân vỏ, sử dụng bộ vành thép màu đen không có nắp chụp bánh xe.

Việc phương tiện này có thực sự được sử dụng trong vụ án hay không vẫn đang được xác minh. Đáng chú ý, hình ảnh chiếc xe mà cảnh sát vừa công bố có nhiều điểm khác biệt so với mô tả của một cư dân địa phương.

Người phụ nữ này nói với báo Bild rằng, vào ngày Lisa mất tích, bà nhìn thấy một chiếc ô tô mang biển kiểm soát Berlin đỗ trước ngôi nhà trong nhiều giờ, bật đèn cảnh báo nguy hiểm. Theo lời kể, chiếc xe có màu vàng ánh kim, không phải dòng station wagon và bà cho rằng đó có thể là một chiếc Opel.

Ngôi nhà nơi tìm thấy bé Lisa và nghi phạm.

Hơn 200 manh mối từ người dân

Theo thông tin từ người phát ngôn Viện Công tố cung cấp cho hãng thông tấn Đức DPA hôm thứ Năm, đến nay cơ quan điều tra đã tiếp nhận hơn 200 tin báo từ người dân.

Viện Công tố Đức thông báo hoàn tất việc khám nghiệm tử thi cả nghi phạm và nạn nhân. Kết quả cho thấy người đàn ông tử vong do vết thương súng bắn vào đầu. “Không có dấu hiệu cho thấy cái chết của người này là do tác động của bên thứ ba”, ông Michael Petzold, người phát ngôn cơ quan công tố, cho biết.

Thi thể của nạn nhân đã được đưa trở về để gia đình có thể mai táng. Tuy nhiên, các hoạt động giám định pháp y vẫn đang được thực hiện. Nguyên nhân cụ thể khiến bé gái tử vong vẫn chưa được xác định.

Trong một diễn biến khác, ngôi nhà tại Altglietzen - nơi phát hiện thi thể bé gái 13 tuổi - đã được dọn sạch đồ đạc. Theo người phát ngôn cảnh sát Berlin, việc này được thực hiện theo khuyến nghị của đơn vị điều tra án mạng. Mục đích là ngăn chặn những người hiếu kỳ, đặc biệt là một số người chuyên săn tìm địa điểm của các vụ án có thật để quay phim, chụp ảnh, kéo đến quấy rối khu vực hoặc tìm cách ghi lại hình ảnh bên trong ngôi nhà.

Bảo vệ quyền riêng tư

Viện Công tố Đức cho biết có thể không công bố kết quả điều tra chi tiết cho công chúng, bởi Lisa là trẻ vị thành niên và quyền nhân thân, quyền riêng tư của em cần được bảo vệ đặc biệt, kể cả sau khi qua đời. Quy định này cũng được áp dụng trong vụ án, bao gồm cả những thông tin về hành vi phạm tội cụ thể.

Đối với nghi phạm đã chết, theo quy định pháp luật Đức, các thủ tục điều tra và truy tố hình sự sẽ phải chấm dứt, bởi không thể tiến hành một phiên tòa hình sự đối với người đã chết, khi họ không còn khả năng tự bào chữa hoặc được đảm bảo các quyền cơ bản như nguyên tắc suy đoán vô tội.

Vị trí phát hiện Lisa (chấm bên trên) cách xa nhà.

Thêm thông tin về nghi phạm

Danh tính nghi phạm được xác định là một nam giới 22 tuổi, quốc tịch Đức, quê ở Berlin. Theo thông tin của hãng thông tấn DPA, người đàn ông sống tại quận Marzahn, gần nhà nạn nhân. Một số thông tin chưa được xác nhận cho rằng người này sống cùng cha mẹ. Đến nay, chưa có dấu hiệu cho thấy vụ án có đồng phạm.

Đáng chú ý, trái với thông tin ban đầu do Viện Công tố Đức công bố, nghi phạm thực tế có tiền án.

Chỉ ba tuần trước khi xảy ra vụ án Lisa, Tòa án quận Passau tuyên phạt nghi phạm một năm tù nhưng cho hưởng án treo. Giải thích về sự nhầm lẫn, Viện Công tố cho biết bản án của Tòa án quận Passau chỉ chính thức có hiệu lực pháp luật vào ngày 5/11. Vì vậy Viện Công tố Berlin chưa có thông tin về tiền án này khi đưa ra thông báo ban đầu.

Theo hồ sơ vụ án tại Passau, vào đầu tháng 11/2025, người đàn ông đã bỏ chạy khi bị cảnh sát kiểm tra, đâm xe gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng. Người phát ngôn Viện Công tố Passau cho biết bản án được tuyên đối với nhiều hành vi vi phạm, bao gồm: Cố ý lái xe khi không có giấy phép; Điều khiển phương tiện không có bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc; Gây thương tích do sơ suất; Làm giả giấy tờ; Gây nguy hiểm cho giao thông đường bộ do sơ suất; Cố ý sở hữu và mang theo hai loại vũ khí bị cấm.

Một điểm tưởng niệm em Lisa Tạ.

Một ngày sau khi người này bỏ chạy khỏi chốt kiểm tra của cảnh sát, Tòa án quận Passau còn ra quyết định tạm thời đưa người này vào bệnh viện tâm thần. Lý do là Viện Công tố khi đó cho rằng người đàn ông có thể mất hoặc bị hạn chế năng lực chịu trách nhiệm hình sự, đồng thời nhận định người này có nguy cơ gây nguy hiểm cho an toàn công cộng.

Tuy nhiên, một chuyên gia giám định bác bỏ nghi vấn người này mất năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Đến giữa tháng 1/2026, Tòa án quận Passau hủy bỏ quyết định đưa người này vào cơ sở tâm thần.

Trong khi đó, hai cuộc điều tra liên quan đến nghi vấn người đàn ông này mua và tàng trữ nội dung khiêu dâm trẻ em đã kéo dài từ năm 2025, liên quan đến nền tảng dark-net mang tên “Kidflix”, và việc phát hiện 900 tệp dữ liệu có nội dung liên quan trên điện thoại di động khi anh ta còn ở Bavaria. Cả hai cuộc điều tra vẫn chưa kết thúc.

Ngày 12/8/2026, Viện Công tố Berlin mở thêm một cuộc điều tra thứ ba đối với người này về hành vi trộm cắp.

Khi tiến hành hai cuộc điều tra ban đầu, Viện Công tố Berlin không đề nghị phát lệnh bắt giữ người đàn ông 22 tuổi. Giải thích về quyết định này, cơ quan công tố cho biết tại thời điểm đó, người này chưa có tiền án, có nơi cư trú cố định và luôn có thể liên lạc để phục vụ công tác điều tra. Ngoài ra, cơ quan chức năng khi đó không nhận thấy những căn cứ cần thiết để tạm giam, chẳng hạn như nguy cơ bỏ trốn hoặc tiếp tục phạm tội.

Người dân gần hiện trường bị công kích

Cộng đồng khu vực Altglietzen, nằm gần biên giới Ba Lan, đang phải hứng chịu những lời chỉ trích và hành vi công kích từ bên ngoài sau vụ án. Bà Ulrike Heidemann, Thị trưởng thành phố Bad Freienwalde, nơi có địa bàn Altglietzen, cho biết người dân trong thành phố, đặc biệt là cư dân tại Altglietzen, đều bị ảnh hưởng nặng nề trước thảm kịch này.

“Những lời quy kết chung chung và các thông điệp mang tính xúc phạm đang gây thêm tổn thương cho người dân địa phương”.

Một số cơ quan chức năng của thành phố cũng phản ánh tình trạng người dân bị công kích trên mạng xã hội, xuất phát từ những cáo buộc cho rằng có người nghe thấy tiếng kêu cứu của Lisa nhưng không ai phản ứng hoặc giúp đỡ. Tuy nhiên, trên thực tế, cảnh sát và Viện Công tố hiện không có bằng chứng nào xác nhận việc Lisa từng kêu cứu như những thông tin lan truyền.

Cảnh sát Đức đồng thời lên tiếng cảnh báo về tình trạng xuất hiện thêm nhiều tin đồn xung quanh vụ án Lisa. Có thông tin lan truyền đề cập đến một chiếc xe buýt màu xanh, từ đó những người trên xe được cho là đã tiếp cận và bắt chuyện với trẻ em.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh rằng không thể xác nhận tính xác thực của thông tin nói trên và kêu gọi người dân không tiếp tục chia sẻ, phát tán những nội dung chưa được kiểm chứng, tránh gây hoang mang.

Cộng đồng và gia đình nạn nhân đau xót

Trong khi nhiều câu hỏi về vụ án chưa có lời giải, cộng đồng người Việt tại Đức đều bàng hoàng, đau xót cho Lisa. Hàng trăm người đã để lại bình luận trên mạng xã hội sau khi thông tin về cái chết của em được công bố.

Bà My Ha Phan, một nữ doanh nhân gốc Việt chia sẻ trên báo Đức: “Toàn thể cộng đồng người Việt tại Berlin cũng như trên khắp nước Đức đều vô cùng bàng hoàng và đau buồn trước sự việc này”. Bà cho biết mong muốn nâng cao nhận thức của cộng đồng về những nguy cơ có thể đe dọa sự an toàn của trẻ em.

“Bởi hôm nay, chuyện đau lòng xảy đến với con của một gia đình khác nhưng ngày mai, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra với chính con em mình. Đồng thời, chúng tôi đang gắn kết chặt chẽ hơn với nhau trong cộng đồng, cùng chia sẻ nỗi đau và cố gắng hỗ trợ gia đình Lisa hết sức có thể trong giai đoạn vô cùng khó khăn này”.

Cha mẹ Lisa cũng chia sẻ nỗi đau trên trang cá nhân: “Không còn hy vọng nào để tôi có thể gặp lại đứa con yêu dấu của mình thêm một lần nữa. Cha cầu nguyện và mong rằng, ở nơi con đang hiện diện lúc này, con sẽ không bao giờ phải chịu cảnh đói khát, lạnh lẽo hay sợ hãi thêm một lần nào nữa. Bố, mẹ, các anh chị em và toàn thể gia đình sẽ mãi mãi yêu thương con, nhớ thương con và luôn mang hình bóng con trong trái tim mình”, người cha viết.

Trên trang cá nhân, người mẹ cũng đăng tải những lời tiễn biệt con gái đầy xúc động: “Vĩnh biệt thiên thần nhỏ của mẹ. Suốt một tuần qua, mẹ đã không ngừng cầu nguyện với trời cao và Đức Phật. Mẹ sẵn sàng đánh đổi những năm tháng cuộc đời mình, chỉ mong con có thể bình an trở về bên gia đình. Thế nhưng, số phận đã quá tàn nhẫn với đứa con gái yêu dấu của mẹ. Cuộc đời con đã kết thúc quá ngắn ngủi. Dù giờ đây dù con đang ở nơi đâu, mẹ chỉ mong từ tận đáy lòng rằng con được bình yên và hạnh phúc, con yêu”.

Một số buổi lễ tưởng niệm Lisa đã được lên kế hoạch tổ chức.