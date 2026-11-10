Tìm thấy thi thể bé gái gốc Việt ở Đức: Hàng xóm từng nghe tiếng kêu cứu

(VTC News) -

Theo The Sun, bé gái 13 tuổi Lisa Ta mất tích được phát hiện tử vong trong căn nhà bỏ hoang tại Đức, trong tình trạng bị trói. Bên cạnh thi thể nạn nhân, cảnh sát phát hiện một người đàn ông Đức, 22 tuổi, bị thương nặng. Người này hiện được xác định là nghi phạm và đang trong tình trạng nguy kịch.

Nạn nhân được tìm thấy sau 5 ngày mất tích khỏi nơi cư trú tại Berlin, Đức. Vụ việc được phát hiện khi chủ sở hữu một căn nhà bỏ hoang ở bang Brandenburg đến kiểm tra và nhận thấy cửa nhà đang mở. Khi bước vào bên trong, người này phát hiện hai người nằm trong nhà nên lập tức gọi cảnh sát.

Căn nhà nằm tại khu vực Altglietzen, gần biên giới Ba Lan, cách nơi ở của Lisa hơn 50 km. Thi thể cô bé được phát hiện vào khoảng giữa trưa Chủ nhật (8/11). Hiện chưa rõ nạn nhân đã tử vong khi nào.

Theo truyền thông địa phương, một số người dân sống gần căn nhà cho biết họ từng nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ khu nhà hoang trong những ngày trước khi vụ việc được phát hiện. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ vì sao không ai liên hệ với cảnh sát vào thời điểm đó.

Ngôi nhà nơi phát hiện nạn nhân.

Theo tờ Bild, nghi phạm khá quen thuộc với khu vực này vì bố mẹ của bạn gái cũ anh ta sinh sống ngay gần căn nhà xảy ra vụ việc. Các nhà điều tra nghi ngờ người đàn ông có thể đã sử dụng thuốc an thần để khống chế Lisa trước khi đưa cô bé đến địa điểm trên.

Lisa được nhìn thấy lần cuối vào ngày thứ Ba (3/11), khi rời căn hộ của gia đình tại thủ đô Berlin để đến trường trên đường Sella-Hasse-Strasse. Tuy nhiên, cô bé đã không xuất hiện tại trường như dự kiến. Linda, chị gái 17 tuổi của Lisa, cho biết gia đình vô cùng lo lắng khi không thể liên lạc với em. “Em ấy không còn trả lời tin nhắn nữa”, Linda nói.

Cô khẳng định Lisa không thể tự ý bỏ nhà đi: “Em tôi sẽ không bỏ trốn đâu, đó không phải tính cách của em. Chúng tôi thực sự rất lo lắng”.

Ngay sau khi Lisa mất tích, một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn được triển khai với sự tham gia của khoảng 220 cảnh sát, các đội tìm kiếm chuyên nghiệp, chó nghiệp vụ và trực thăng cảnh sát. Đến ngày thứ Sáu (6/11), lực lượng điều tra án mạng Berlin tiếp quản vụ việc sau khi công tố viên nhận định có những dấu hiệu cho thấy một tội ác nghiêm trọng đã xảy ra.

Nguyên nhân chính xác khiến Lisa tử vong vẫn chưa được xác định. Theo thông tin ban đầu từ truyền thông Đức, nạn nhân không có vết thương do súng đạn. Cơ quan chức năng dự kiến tiến hành khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong, đồng thời điều tra khả năng xảy ra hành vi xâm hại.

Một cư dân địa phương còn cung cấp thông tin về chiếc ô tô đáng ngờ xuất hiện bên ngoài căn nhà hoang vào ngày Lisa mất tích.

Người này kể: “Một chiếc xe mang biển số đăng ký tại Berlin đỗ bên ngoài căn nhà suốt nhiều giờ, bật đèn cảnh báo nguy hiểm. Tôi cảm thấy rất lạ. Đó là chiếc xe màu vàng ánh kim, có lẽ là xe Opel, không phải loại xe gia đình. Đến ngày hôm sau, chiếc xe đã biến mất”.

Danh tính chính thức của nghi phạm hiện chưa được công bố.

Trước đó, mẹ của Lisa, bà Nguyen Hoai Xoan, đã kêu gọi cộng đồng người Việt tại Đức hỗ trợ chia sẻ thông tin để tìm kiếm con gái. Trong lời nhắn gửi đầy đau xót, bà nói: “Mẹ chỉ mong con trở về nhà bình an và khỏe mạnh. Mẹ nhớ con rất nhiều”.

Hiện cảnh sát Berlin phối hợp với lực lượng chức năng bang Brandenburg tiếp tục điều tra vụ án, tập trung làm rõ những diễn biến trước khi Lisa mất tích, nguyên nhân cái chết của nạn nhân và danh tính người bị tình nghi gây án.