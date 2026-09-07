Võ sĩ Việt Nam 3 lần bị đánh ngã, thua ngay hiệp đầu ở võ đài muay Thái

(VTC News) -

Video Elmehdi El Jamari đánh bại Ngọc Phú

Võ sĩ Nguyễn Ngọc Phú (22 tuổi) nhận thất bại trước Elmehdi El Jamari tại sự kiện ONE Fight Night 47 diễn ra ở đấu trường Lumpinee của Thái Lan hôm 4/9.

Võ sĩ Morocco đã đánh ngã Nguyễn Ngọc Phú 3 lần chỉ trong một hiệp, qua đó giành chiến thắng bằng TKO (knock-out klỹ thuật) ở thời điểm 2 phút 42 giây của hiệp đầu tiên.

Elmehdi El Jamari 3 lần đánh ngã Ngọc Phú

Cả ba lần knockdown đều đến từ một loạt đòn tấn công dồn dập vào thân người của El Jamari. Sau khi khiến Nguyễn Ngọc Phú ngã xuống lần đầu, võ sĩ 29 tuổi tiếp tục tung ra những cú đấm đầy uy lực và hai lần nữa đánh ngã đối thủ để khép lại trận đấu.

Nguyễn Ngọc Phú (biệt danh Luffy) được ONE Championship đưa vào danh sách thi đấu ONE Fight Night 47 vào phút chót, thay thế Ellis Badr Barboza ở hạng cân strawweight. Barboza, cựu võ sĩ thách đấu đai vô địch thế giới Muay Thai hạng strawweight của ONE, buộc phải rút lui vì chấn thương.

Trước khi bước lên võ đài, Nguyễn Ngọc Phú được trang chủ ONE Championship đánh giá là một trong những tài năng trẻ đáng chú ý của Muay Việt Nam với thành tích toàn thắng 12 trận chuyên nghiệp.

Ngọc Phú không thể làm nên chuyện trước đối thủ nhiều kinh nghiệm hơn

Trong khi đó, Elmehdi El Jamari, võ sĩ 29 tuổi người Morocco, hiện sinh sống và tập luyện tại Barcelona, sở hữu thành tích striking chuyên nghiệp 27 thắng - 3 thua, trước khi bước vào trận đấu quan trọng nói trên..

Trận ra mắt ONE Championship của Elmehdi El Jamari vào tháng 4/2025 trước Thongpoon PK Saenchai gây ấn tượng mạnh, nổi bật như một trong những màn ra mắt đáng chú ý nhất năm đó. Elmehdi El Jamari đã hạ gục võ sĩ Thái Lan giàu kinh nghiệm trong chưa đầy ba phút.

Tuy nhiên, hai thất bại liên tiếp kể từ trận ra mắt, trước Aliff Sor Dechapan, đương kim vô địch thế giới Muay Thai hạng strawweight tạm thời của ONE và Sam A Gaiyanghadao đã mang đến cho El Jamari những bài học quý giá.