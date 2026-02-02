VN-Index quay đầu hồi phục, thị trường vẫn nhuốm đỏ

(VTC News) -

Đóng cửa thị trường chứng khoán ngày 2/2, chỉ số VN-Index dừng ở mức 1.806,5 điểm, giảm 22,54 điểm, tương đương 1,23%, chỉ số VN30-Index giảm 25,50 điểm, tương đương 1,26% xuống 2.004,31 điểm.

Toàn sàn TP.HCM có gần 974 triệu cổ phiếu, tương đương 31.873 tỷ đồng được giao dịch thành công. Có 128 mã tăng giá, 41 mã đứng giá và 210 mã giảm giá.

Trong nhóm VN30, có 18 mã giảm giá, trong đó 3 mã giảm sàn. Cả 3 mã này đều thuộc hệ sinh thái Vingroup. Đó VHM của Vinhomes, VIC của Tập đoàn Vingroup và VRE của Vincom Retail. Bộ ba cổ phiếu họ VIN là yếu tố chính khiến VN30-Index “rơi tự do”.

Trong khi đó, trên sàn Hà Nội, tình hình lạc quan hơn rất nhiều khi các chỉ số chính đều chốt phiên trong sắc xanh. Chốt ngày, HNX-Index tăng 4,26 điểm, tương đương 1,66% lên 260,39 điểm; HNX30-Index tăng 6,75 điểm, tương đương 1,18% lên 577,95 điểm.

Thị trường chứng khoán hôm nay mất hơn 20 điểm. (Ảnh minh họa).

VN-Index giảm sâu nhưng vẫn khiêm tốn hơn so với đà rơi tự do của một số thị trường chứng khoán châu Á. Trong đó, thị trường Hàn Quốc gây chú ý nhất khi đứng đầu đà giảm.

Chỉ số Kospi giảm hơn 5% xuống còn 4.949,67 điểm, trong khi hợp đồng tương lai Kospi 200 giảm tới 5%, khiến các nhà chức trách phải tạm thời ngừng giao dịch, theo một thông báo chính thức. Hai cổ phiếu trụ cột của chỉ số là SK Hynix và Samsung Electronics lần lượt giảm 8,69% và 6,29%.

Chỉ số Kosdaq của các công ty vốn hóa nhỏ giảm 4,44% và kết thúc ngày giao dịch ở mức 1.098,36 điểm.

Trước đó, trong phiên giao dịch buổi sáng, VN-Index liên tục nới rộng biên độ giảm, thủng nhiều ngưỡng hỗ trợ quan trọng và khép lại buổi sáng tại 1.782 điểm, đánh mất mốc 1.800 điểm.

Sàn TP.HCM sáng nay có hơn 250 mã dưới tham chiếu, gấp 3 lần số lượng cổ phiếu tăng. Áp lực xả hàng tập trung ở nhóm vốn hóa lớn khiến rổ VN30 bị bao trùm bởi sắc đỏ. Rổ này ghi nhận đến 26 mã giao dịch dưới tham chiếu, trong đó hai đại diện của Tập đoàn Vingroup gồm VIC và VHM chạm sàn.

Theo ước tính của Công ty chứng khoán VNDirect, hai mã này "thổi bay" của VN-Index hơn 22 điểm.

Cổ phiếu của những chủ đầu tư lớn như Nam Long, Đất Xanh, Khang Điền, Novaland, An Gia... đều biến động theo hướng tiêu cực với mức giảm trên 2,5%.

Theo nhóm phân tích Công ty Chứng khoán Vietcombank, vùng giá 1.800 điểm là mốc hỗ trợ quan trọng cho thị trường trong giai đoạn hiện tại. Nhà đầu tư được khuyến nghị bám sát vận động thị trường và nắm giữ những mã có tín hiệu củng cố nền giá thành công.

Với góc nhìn lạc quan hơn, nhóm phân tích Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam kỳ vọng thị trường chốt phiên chiều trong sắc xanh. Nhóm này cho rằng xu hướng ngắn hạn của thị trường vẫn duy trì ở mức trung tính và khuyến nghị nhà đầu tư có thể nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 30-40% danh mục, cân nhắc mua mới với tỷ trọng thấp.