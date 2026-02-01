Chứng khoán tuần tới: Khó vượt 1.900 điểm trước Tết, lộ diện nhóm ngành 'hút' tiền

(VTC News) -

Tuần qua, chỉ số VN-Index có 2 phiên tăng và 3 phiên giảm. Kết thúc tuần giao dịch, VN-Index giảm 41,75 điểm, tương đương giảm 2,23% xuống 1.829,04 điểm.

Thanh khoản tiếp tục kém sôi động với tổng giá trị giao dịch toàn thị trường tuần qua đạt 146.744 tỷ đồng, giảm 16,1% so với tuần trước đó.

Nhận định về thị trường chứng khoán tuần tới, ông Nguyễn Thái Học - chuyên gia phân tích tại Chứng khoán Pinetree cho rằng, rủi ro giảm sâu của thị trường đang dần thu hẹp khi áp lực bán tại nhóm cổ phiếu Vingroup có dấu hiệu chững lại. Nhóm doanh nghiệp quốc doanh từng đóng vai trò dẫn dắt, cũng không còn chịu áp lực bán mạnh.

Đáng chú ý, các tín hiệu tạo đáy xuất hiện rõ hơn ở nhóm cổ phiếu beta cao như chứng khoán và bất động sản, mở ra khả năng dòng tiền sẽ lan tỏa sang các nhóm này trong tuần tới. Dù vậy, khả năng VN-Index tăng mạnh là không lớn, do nhóm Vingroup khó có thể hình thành nhịp hồi phục chữ V trong ngắn hạn.

Chuyên gia của công ty Chứng khoán KBSV cũng cho rằng, dựa trên thống kê lịch sử và tâm lý thị trường hiện tại, kịch bản về một “con sóng đón Tết” trong 2 tuần tới là tương đối khả quan. Thói quen tất toán vị thế margin và rút tiền mặt thường diễn ra sớm, nên giai đoạn sát Tết lại là lúc áp lực bán yếu dần, tạo điều kiện cho bên mua làm chủ thế trận.

Chứng khoán tuần tới nhiều khả năng không vượt 1.900 điểm. (Ảnh minh hoạ).

"Tuy nhiên, việc kỳ vọng VN-Index vượt đỉnh 1.900 điểm ngay trước Tết theo tôi có phần lạc quan quá mức. Tôi nghiêng về kịch bản thị trường sẽ hồi phục và tích lũy chặt chẽ trong vùng 1.850 - 1.880 điểm. Việc chinh phục mốc 1.900 điểm có lẽ sẽ cần sự bùng nổ của dòng tiền sau kỳ nghỉ lễ, khi tâm lý nhà đầu tư trở nên hưng phấn và cởi mở hơn với các thông tin kinh tế vĩ mô đầu năm", vị chuyên gia nhận định.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng cũng cho rằng, kịch bản chủ đạo nhiều khả năng là đi ngang tích lũy và tăng chọn lọc. Để hình thành một nhịp tăng rõ ràng hơn, thị trường cần thêm yếu tố xúc tác, chẳng hạn như sự cải thiện của dòng vốn ngoại hoặc tín hiệu đồng thuận rõ hơn từ các nhóm dẫn dắt.

Đối với mốc 1.900 điểm, đây vẫn là vùng cản mạnh trong ngắn hạn. Khi chưa có sự cải thiện rõ rệt về thanh khoản và độ lan tỏa, khả năng VN-Index bứt phá ngay trước Tết là không cao. Kịch bản hợp lý hơn là chỉ số giữ nền giá ổn định để kiểm định thêm lực cầu quanh vùng cao, tạo tiền đề cho xu hướng tích cực hơn sau kỳ nghỉ lễ.

Nhóm cổ phiếu nào hút dòng tiền

Nhóm phân tích của Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) cho rằng, thanh khoản thị trường có xu hướng tăng trong các phiên giảm điểm và suy yếu khi thị trường hồi phục, cho thấy dòng tiền chưa thực sự lan tỏa mà vẫn tập trung vào một số ít cổ phiếu đầu ngành.

Nổi bật là các nhóm bán lẻ - tiêu dùng, năng lượng, viễn thông - công nghệ và ngân hàng quốc doanh. Đây là những nhóm có diễn biến giá tích cực hơn mặt bằng chung của VN-Index, đồng thời sở hữu tỷ lệ vốn Nhà nước cao, tập trung nhiều doanh nghiệp mang tính “tự chủ chiến lược” quốc gia.

Theo SHS, các nhóm cổ phiếu này đang thu hút mạnh dòng tiền đầu tư và đầu cơ nhờ kỳ vọng liên quan đến Nghị quyết 79-NQ/TW. Trong bối cảnh đó, chiến lược phù hợp là nắm giữ theo xu hướng tăng trưởng của các cổ phiếu hàng đầu, thuộc nhóm dẫn dắt thị trường, cho đến khi thay đổi xu hướng. Các vị thế giải ngân mới nên được xem là đầu cơ ngắn hạn, đồng thời cần được theo dõi sát và kiểm soát rủi ro chặt chẽ.

Ông Nguyễn Anh Khoa, Giám đốc phân tích, Công ty Chứng khoán Agriseco lại có khuyến nghị tích cực về lợi nhuận đối với nhóm ngành bất động sản, xây dựng và vật liệu, bán lẻ.

Theo ông Khoa, hoạt động mở bán tại các doanh nghiệp bất động sản lớn như VHM, NLG, KDH diễn ra sôi động trong quý cuối năm 2025 sẽ giúp bức tranh lợi nhuận ngành này trở nên tích cực. Tương tự, nhóm xây dựng và vật liệu được hưởng lợi nhờ đẩy mạnh giải ngân đầu tư công; nhóm bán lẻ tiêu dùng sẽ tăng trưởng tích cực nhờ mùa cao điểm mua sắm dịp lễ tết cuối năm.

Chuyên gia Agriseco cho rằng, nếu duy trì được động lực như hiện tại và không có yếu tố bất ngờ nào xảy ra, trong kịch bản lạc quan, VN-Index có thể hướng tới vùng 1.950-2.000 điểm trong nửa đầu năm 2026 và đạt mốc điểm số cao nhất quanh vùng 2.100 điểm trong năm nay.

Chuyên gia từ Chứng khoán Rồng Việt cũng nhận định, 7 phiên điều chỉnh đã có tác động đáng kể đến các cổ phiếu trên thị trường, trong đó có cả nhóm vốn hóa lớn. Tuy nhiên, tác động lên nhóm vốn hóa lớn hạn chế hơn các nhóm khác và một số cổ phiếu có vốn hóa lớn như GAS, GVR, PNJ, BID ... vẫn giữ được nhịp tăng hoặc giữ được vùng giá tốt.

Có hiện tượng bắt giá thấp tại một số nhóm cổ phiếu như Khu công nghiệp, Bất động sản dân dụng, Ngân hàng tư nhân... nhưng khả năng bền vững chưa chắc chắn. Diễn biến tốt trên thị trường vẫn đang nằm ở một số nhóm đã chuyển xu hướng tăng trong thời gian gần đây như nhóm Dầu khí, Xăng dầu, Bán lẻ, Thực phẩm...

Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS Research) thì cho rằng, nhóm cổ phiếu ngân hàng tiếp tục giữ vai trò trụ cột về lợi nhuận với triển vọng sáng nhất ở hai mã MSB và VPB. Trong khi đó, các nhóm chứng khoán, bất động sản, công nghiệp, năng lượng, tiêu dùng và đầu tư công ghi nhận mức độ phân hóa rõ nét, phản ánh sự sàng lọc theo chu kỳ và nền tảng doanh nghiệp.