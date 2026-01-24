Chứng khoán giảm điểm, nhóm ngành nào có triển vọng đầu tư?

(VTC News) -

Đây là phiên điều chỉnh thứ 4 liên tiếp trong tuần, dù được hỗ trợ bởi nhóm cổ phiếu Vingroup. Như vậy, sau chuỗi 5 tuần tăng điểm liên tiếp kể từ đầu năm, thị trường chứng khoán Việt Nam đã ghi nhận tuần điều chỉnh đầu tiên của năm 2026.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định, mức giảm trong các phiên không quá lớn, VN-Index chủ yếu đi ngang trong biên độ hẹp. Diễn biến này cho thấy áp lực bán chưa mang tính hoảng loạn, nhưng cũng phản ánh rõ tâm lý thận trọng đang dần chiếm ưu thế sau giai đoạn tăng nóng.

Về nguyên nhân thị trường giảm, ông Đinh Quang Hinh, Trưởng Bộ phận Kinh tế vĩ mô và Chiến lược thị trường, Khối Phân tích của Công ty chứng khoán VNDirect nhận định, các doanh nghiệp có tỷ trọng sở hữu Nhà nước lớn ở nhóm dầu khí, ngân hàng và họ Viettel đã không còn duy trì được sức mạnh như giai đoạn trước.

Nhiều mã trong nhóm này đồng loạt giảm điểm mạnh trong phiên cuối tuần, từ "anh hùng" đóng góp lớn vào xu hướng tăng nay đã tạo áp lực đáng kể lên chỉ số chung.

Các chuyên gia nhận định, nhóm ngành tài chính ngân hàng, dầu khí, cao su, hóa chất đến hạ tầng là có triển vọng đầu tư. (Ảnh minh hoạ).

Theo ông Hinh, dù xuất hiện tín hiệu dòng tiền dịch chuyển sang các nhóm cổ phiếu tăng chậm hơn so với mặt bằng chung như bất động sản, chứng khoán và hóa chất, sức mạnh của dòng tiền tại các nhóm này vẫn còn khá yếu.

"Điển hình là nhóm bất động sản và hóa chất tăng tích cực vào giữa tuần, nhưng một số điều chỉnh trở lại trong phiên cuối tuần. Dòng tiền hiện vẫn mang tính thăm dò, chưa đủ quyết liệt để hình thành một nhóm dẫn dắt mới cho thị trường", ông Hinh nói.

Còn ông Đặng Trần Phục, Chủ tịch HĐQT AZfin Việt Nam cho rằng, thị trường cuối tuần qua giảm là do tâm lý nhà đầu tư đã trở nên thận trọng hơn.

“Điểm tích cực là biên độ điều chỉnh không lớn và thanh khoản ở mức thấp, cho thấy áp lực bán tháo chưa xảy ra và tín hiệu đảo chiều xu hướng giảm vẫn chưa được xác nhận. Thực tế, sau hai tuần tăng mạnh về thanh khoản, thị trường tuần qua ghi nhận sự sụt giảm rõ rệt. Tổng khối lượng khớp lệnh trên sàn HOSE đạt 4,25 tỷ cổ phiếu, giảm 30,6% so với tuần trước. Trong khi giá trị giao dịch bình quân mỗi phiên trên sàn này đạt 35.054 tỷ đồng, giảm 15,5%”, ông Phục nói.

Nhóm ngành nào có triển vọng đầu tư?

Nhận định về thị trường tuần tới, ông Đinh Quang Hinh cho rằng, bước sang tuần giao dịch tới, thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục đối mặt với bài toán tái cân bằng dòng tiền.

Nhóm cổ phiếu doanh nghiệp quốc doanh đã phát đi tín hiệu đảo chiều trong ngắn hạn, dù không ít doanh nghiệp trong nhóm này công bố kết quả kinh doanh quý IV/2025 khá tích cực.

Trong khi đó, dòng tiền luân chuyển sang các nhóm ngành khác như bất động sản và chứng khoán vẫn diễn ra một cách dè dặt, cho thấy thị trường chưa tìm được nhóm cổ phiếu đủ sức dẫn dắt xu hướng mới.

“Dự báo nhiều khả năng VN-Index sẽ cần thêm thời gian tích lũy nếu các nhóm cổ phiếu đang được kỳ vọng không sớm có sự bứt phá rõ ràng ngay từ đầu tuần. Tuy nhiên, đây có thể được xem là giai đoạn cần thiết để thị trường tái cân bằng sau nhịp tăng kéo dài, đồng thời mở ra cơ hội cho nhà đầu tư quan sát và sàng lọc những nhóm ngành có nền tảng cơ bản tốt hơn”, ông Hinh nhận định.

Ông Đặng Trần Phục cũng cho rằng, việc biên độ giảm không lớn đi cùng với thanh khoản sụt giảm so với hai tuần trước cho thấy xu hướng tăng trước đó chỉ đang chững lại, chưa đủ cơ sở để khẳng định một xu hướng giảm mới. Dù vậy, không loại trừ khả năng VN-Index sẽ có nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1.800 - 1.810 điểm trong các tuần tới, trước khi quay trở lại xu hướng tăng tích cực hơn.

“Nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ danh mục đã mua từ trước và hạn chế giải ngân mới trong các phiên kế tiếp. Việc mua bổ sung tỷ trọng cần kiên nhẫn chờ đợi VN-Index lùi về các vùng hỗ trợ để có điểm vào an toàn hơn. Ngược lại, trong trường hợp chỉ số bất ngờ bứt phá và tiến lên vùng kháng cự 1.930 - 1.960 điểm, chiến lược ưu tiên là canh bán giảm tỷ trọng cổ phiếu, thực hiện hóa lợi nhuận nhằm bảo toàn thành quả sau giai đoạn tăng mạnh”, ông Phục khuyến nghị.

Về nhóm ngành nào nên lựa chọn để đầu tư, các chuyên gia cho biết, thị trường đang vận hành theo cơ chế “bình thông nhau có điều hướng”. Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất, cùng với điều tiết của Ngân hàng Nhà nước, đã giúp cởi bỏ áp lực thanh khoản mang tính chu kỳ cuối năm 2025, qua đó mở ra kỳ vọng mới cho năm 2026.

“Cú hích quan trọng cho thị trường đến từ Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước. Nghị quyết gửi đi thông điệp rõ ràng về vai trò chủ đạo, tiên phong dẫn dắt của kinh tế nhà nước, qua đó tạo ra sự thay đổi đáng kể trong hành vi dòng tiền.

Dòng tiền “thông minh” đã xoay trục mạnh mẽ sang các cổ phiếu vốn nhà nước, trải rộng từ tài chính ngân hàng, dầu khí, cao su, hóa chất đến hạ tầng, thay vì chỉ tập trung vào ngân hàng thương mại tư nhân hay bất động sản dân cư như trước đây”, ông Đinh Quang Hinh nói.