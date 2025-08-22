VN-Index mất 42 điểm, thị trường chìm trong sắc đỏ

(VTC News) -

Đóng cửa phiên giao dịch hôm nay (22/8), VN-Index giảm 42,53 điểm (-2,52%) xuống mức 1.645,47 điểm. VN30 giảm 60,89 điểm (-3,25%) xuống 1.814,02 điểm, HNX-Index giảm 11,91 điểm (4,19%) còn 272,48 điểm, UPCoM-Index giảm 1,32 điểm (1,19%) về 109,26 điểm.

Thanh khoản khớp lệnh trên ba sàn đạt 68.000 tỷ đồng, riêng nhóm VN30 chiếm gần một nửa.

Trên HOSE, phe bán hoàn toàn áp đảo với số mã giảm gấp gần 4 lần số mã tăng. Toàn thị trường ghi nhận 664 mã giảm (trong đó 51 mã giảm sàn), 205 mã tăng và 182 mã đi ngang.

Rổ VN30 có 26 mã giảm, trong khi chỉ có 4 mã tăng. Trong đó, BID và DGC cùng tăng 2,2%, VIB và VCB giữ sắc xanh lần lượt 0,9% và 0,6%. Ngược lại, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt giảm sâu, VPB, GVR và SHB giảm sàn. Các bluechip khác như TCB, ACB, HPG, BCM, MBB, SSB, VJC cũng mất hơn 4% đến hơn 6%.

Thị trường chìm trong sắc đỏ.

Hàng loạt cổ phiếu nóng thời gian qua như VPB, BSR, SHB, TCB, TPB, MBB, ACB… đều quay đầu giảm mạnh. Một số mã phiên trước tăng kịch trần, phiên nay đã nằm sàn.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh tay hơn 1.500 tỷ trên cả 3 sàn. Đây là phiên thứ 12 liên tiếp nhà đầu tư nước ngoài xả hàng trên thị trường chứng khoán Việt Nam, với tổng giá trị lên đến hơn 17.000 tỷ đồng.

Trong đó, sàn HOSE bán ròng với giá trị gần 1.350 tỷ đồng, tập trung bán ra tại HPG (-1.042 tỷ đồng), VPB (-325 tỷ đồng), STB (-109 tỷ đồng). Ngược lại, VIX và PDR được gom ròng 182 tỷ đồng và 132 tỷ đồng.

Trước đó, tạm dừng phiên sáng nay, VN-Index giảm 41,94 điểm (2,48%) về 1.646,06 điểm, HNX-Index giảm 11,19 điểm (3,93%) còn 273,2 điểm, UPCoM-Index giảm 1,11 điểm (1%) xuống 109,47 điểm.

Toàn thị trường ghi nhận 636 mã đỏ, 154 mã xanh và 158 mã giữ giá không đổi. Tính riêng trên HOSE, phe bán áp đảo với 291 mã giảm, trong khi chỉ có 50 mã tăng và 28 mã đứng giá tham chiếu.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn cũng suy yếu, không còn giữ vai trò nâng đỡ thị trường như những phiên trước mà trở thành tâm điểm kéo chỉ số đi xuống. VN30-Index dừng phiên sáng giảm tới hơn 63 điểm, rổ VN30 chỉ còn 2 mã xanh là BID và VCB tăng lần lượt 2,8% và 1,9%.