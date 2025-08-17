VN-Index liên tục vượt đỉnh, có nên đầu tư lúc này?

(VTC News) -

Nhà đầu tư nên thận trọng

Thị trường chứng khoán Việt Nam duy trì mạch tăng điểm 9 phiên liên tiếp, vượt qua nhiều ngưỡng kháng cự ngắn hạn. Loạt nhóm cổ phiếu chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản… tăng rất mạnh. Rất nhiều cổ phiếu đã tăng giá 50%-70%, thậm chí gấp đôi chỉ trong thời gian ngắn.

Ông Phan Dũng Khánh, Giám đốc Tư vấn đầu tư Công ty Chứng khoán Maybank cho rằng, VN-Index có thể còn nhiều đỉnh mới trong thời gian tới.

Theo ông, để tránh “đu đỉnh” khi thị trường giảm, nhà đầu tư nên giảm tỷ trọng cổ phiếu nếu đang dùng margin cao hoặc nắm giữ lượng lớn. Những người ít cổ phiếu có thể chờ điều chỉnh hoặc mua ở tỷ lệ nhỏ.

“Tuy nhiên, cần phân biệt đỉnh ngắn hạn hay dài hạn. Nếu ngắn hạn thì giảm tỷ trọng, hạ margin; còn trung, dài hạn có thể mua gom khi thị trường điều chỉnh. Với người đang cầm tiền mặt, có thể nắm giữ cổ phiếu”, ông Khánh nói.

Chuyên gia Công ty cổ phần chứng khoán kiến thiết Việt Nam cũng cho rằng, quan sát các phiên có khối lượng bùng nổ gần đây thì có tới 75% phiên VN-Index đóng cửa giảm điểm cho thấy khả năng cao ở vùng này sẽ có nhịp điều chỉnh.

VN-Index có 2 tuần tăng điểm liên tiếp, song biên độ tăng điểm của tuần qua có chiều hướng chững lại khi đà tăng bị thu hẹp bởi phiên giảm điểm cuối tuần. Dù xu hướng tích cực vẫn chiếm ưu thế, song tín hiệu bán đã manh nha xuất hiện trong phiên giảm cuối tuần nên cần hạn chế hơn trong vị thế mua mới.

“Chúng tôi nhận thấy dù tín hiệu tăng điểm vẫn đang áp đảo, nhưng đà tăng đã yếu đi trong tuần qua và khả năng cao sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh trong các phiên của tuần tới.

Chúng tôi duy trì quan điểm thận trọng, chưa vội mở vị thế mua bắt đáy tại các phiên giảm của tuần sau, tiếp tục duy trì thế tiền mặt lớn hơn. Nhà đầu tư nên kiên nhẫn chờ đợi vùng tích lũy cân bằng mới quay lại vị thế mua ròng mới”, chuyên gia này cảnh báo.

Đồng quan điểm, chuyên gia đến từ Chứng khoán VPBankS cảnh báo tín hiệu kỹ thuật đang xuất hiện những cảnh báo, khả năng điều chỉnh ngắn hạn.

“Thị trường đang vào pha tăng nóng, tâm thái nhà đầu tư không nên vội mà nên chờ tín hiệu thị trường rõ ràng hơn hoặc điều chỉnh để vào lại”, vị chuyên gia khuyến nghị.

VN-Index liên tục vượt đỉnh, có nên đầu tư?

Mặt khác, sau thời gian điều chỉnh, định giá thị trường (P/E và P/B) về sát trung bình 10 năm, chuyển từ giai đoạn định giá rẻ sang giai đoạn dần dần hợp lý. Nhìn lại lịch sử, khi định giá thị trường về mức hợp lý thì sẽ có nhịp chỉnh lại toàn thị trường chung.

Trong khi đó, chuyên gia Phan Tấn Nhật, Trưởng nhóm phân tích, Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) cho rằng, trong lịch sử chưa có nhịp tăng giá liên tiếp nào với mức tăng mạnh quanh 60% của chỉ số VN-Index mà không chịu một nhịp điều chỉnh khá mạnh. Do đó, nhà đầu tư cần thận trọng, nên theo dõi sát diễn biến thị trường.

Chứng khoán sẽ vẫn trong sóng tăng

Thống kê giao dịch trên sàn HOSE tuần qua, chỉ số VN-Index có 4 phiên tăng và 1 phiên giảm. Kết thúc tuần giao dịch, VN-Index tăng 45,05 điểm, tương đương hơn 2,84% lên 1.630 điểm.

Thanh khoản lập kỷ lục mới với tổng giá trị giao dịch toàn thị trường tuần qua đạt 258.841 tỷ đồng, tăng 2,34% so với tuần trước, tương ứng mức trung bình đạt 51.770 tỷ đồng/phiên.

Trên sàn HNX cũng ghi nhận 4 phiên tăng và 1 phiên giảm, tổng cộng cả tuần chỉ số HNX-Index kết tuần ở mức 282,34 điểm, tăng 9,88 điểm, tương đương +3,63% so với tuần trước đó.

Đồng thời, thanh khoản cũng sôi động với giá trị giao dịch cả tuần đạt 22.036 tỷ đồng, tăng 12% so với tuần trước và bình quân mỗi phiên đạt 4.407 tỷ đồng.

Trong báo cáo chiến lược tháng 8 mới công bố, Chứng khoán ASEAN (ASEANSC Research) đánh giá thị trường vẫn sẽ nhận được động lực nâng đỡ từ chính sách điều hành vĩ mô theo hướng nới lỏng, nổi bật với nỗ lực đẩy mạnh giải ngân đầu tư công và môi trường lãi suất thấp, bên cạnh kỳ vọng nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Dù vậy, VN-Index cũng sẽ đối mặt với các biến số, bao gồm tỷ giá USD/VND bên cạnh lực cung chốt lời tiềm tàng sau khi thị trường tăng điểm ấn tượng kể từ đầu tháng 4/2025.

ASEANSC Research chỉ ra rằng, tỷ giá USD/VND vẫn là biến số trong ngắn hạn và có thể tạo ra hiệu ứng tâm lý thận trọng tới thị trường chứng khoán nếu quán tính tăng từ đầu năm vẫn được duy trì.

Đồng thời cho rằng VN-Index hiện đang vận động trong sóng tăng, sẽ chủ yếu vận động trong kênh giá từ 1.500 đến 1.625 điểm trong tháng 8/2025

Chứng khoán Maybank đánh giá, VN-Index đang trải qua một trong những nhịp tăng ấn tượng nhất lịch sử và lập đỉnh mới. Thanh khoản bình quân đạt kỷ lục 32,8 nghìn tỷ đồng trong tháng 7/2025, được hỗ trợ bởi kỳ vọng nâng hạng và dòng tiền dồi dào.

Đội ngũ phân tích cho rằng tâm lý tích cực quanh sự kiện nâng hạng dự kiến sẽ tiếp tục dẫn dắt thị trường trong tháng 8–9/2025.

Tuy nhiên, trong ngắn hạn, dữ liệu từ các lần nâng hạng thị trường trước đây cho thấy thị trường thường điều chỉnh giảm trung bình 4–5% do phản ứng “bán theo tin”, và xu hướng này có thể kéo dài đến 3 tháng. Song, xét tổng thể, dù 2/3 mức tăng từ đầu năm đã được ghi nhận, định giá thị trường vẫn quanh trung bình 5 năm và chưa bị kéo căng, cho phép xu hướng tăng duy trì.

Maybank giữ quan điểm tích cực cho nửa cuối năm, nâng mục tiêu VN-Index cuối năm thêm 20% lên 1.800 điểm. Ba nhóm ngành ưu tiên là nhóm hưởng lợi từ đầu tư hạ tầng (thép, bất động sản), tăng trưởng tín dụng mạnh (ngân hàng) và nhu cầu mang tính cấu trúc (CNTT, hàng không).