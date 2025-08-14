Tháng 7, cổ phiếu nào tăng mạnh nhất trên sàn HNX?

(VTC News) -

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố báo cáo về tình hình giao dịch trên UpCOM và HNX.

Về giá giao dịch, tăng mạnh nhất trong tháng 7 là mã cổ phiếu APS của Công ty CP Chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương với giá đóng cửa cuối tháng tăng 98,5% (tương đương 6.600 đồng/cổ phiếu) đạt 13.300 đồng/cổ phiếu.

Đứng thứ 2 là cổ phiếu SHS của CTCP Chứng khoán Sài Gòn- Hà Nội với mức tăng 79,6% (tương ứng 10.200 đồng/cổ phiếu) đạt 23.000 đồng/cổ phiếu.

Tiếp sau đó là cổ phiếu AME của Công ty CP Alphanam E&C có mức tăng 59,6% (tương ứng 3.100 đồng), đạt 8.300 đồng/cổ phiếu.

Vị trí thứ tư là cổ phiếu IPA của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A có mức tăng 58% (tương ứng 7.900 đồng), đạt 21.500 đồng/cổ phiếu.

Nhiều cổ phiếu tăng mạnh trong tháng 7.

Về thanh khoản, đứng đầu là cổ phiếu SHS của Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội có khối lượng giao dịch đạt 956,1 triệu cổ phiếu (chiếm tỷ trọng 26% toàn thị trường).

Đứng thứ hai là cổ phiếu CEO của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O có khối lượng giao dịch đạt 623,5 triệu cổ phiếu (chiếm tỷ trọng 17% toàn thị trường).

Tiếp theo là cổ phiếu MBS của Công ty cổ phần Chứng khoán MB có khối lượng giao dịch đạt 207,8 triệu cổ phiếu (tương ứng tỷ trọng 6% toàn thị trường).

Tháng 7, chỉ số HNX-Index duy trì xu hướng tăng ngay từ phiên đầu của tháng. Chỉ số này mở cửa ở 228,45 điểm và đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng ở mức 266,34 điểm, tăng 16,19% so với tháng trước. Đây cũng là mức điểm cao nhất của chỉ số này trong tháng 7.

Đồng thời, thanh khoản thị trường cũng tăng trưởng mạnh, tính bình quân trong tháng 7, khối lượng giao dịch đạt 150,4 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 60% và giá trị giao dịch tăng 64,5% đạt 2.772 tỷ đồng/phiên. Trong đó, phiên giao dịch ngày 31/7 có khối lượng giao dịch và giá trị giao dịch cao nhất tháng với 195,5 triệu cổ phiếu tương đương 4,1 nghìn tỷ đồng được giao dịch.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng tích cực giao dịch cổ phiếu niêm yết trên HNX với mức tăng 61% về giá trị giao dịch so với tháng trước. Trong đó, nhà đầu tư nước ngoài mua vào hơn 3.323 tỷ đồng và bán ra hơn 2.776 tỷ đồng, giá trị mua ròng trên 547 tỷ đồng.

Đến hết tháng 7, có 306 doanh nghiệp niêm yết trên HNX với tổng giá trị niêm yết đạt hơn 167,6 nghìn tỷ đồng. Giá trị vốn hóa thị trường tại phiên giao dịch cuối tháng đạt hơn 398,7 nghìn tỷ đồng, tăng 12% so với tháng 6.