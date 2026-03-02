(VTC News) -

Đóng cửa, VN-Idex đứng tại 1.846 điểm, giảm 34,23 điểm. Sắc đỏ áp đảo trên bảng điện với 244 mã giảm, trong khi chỉ 106 cổ phiếu giữ được sắc xanh và 33 mã tăng kịch trần. Thanh khoản bùng nổ lên hơn 47.000 tỷ đồng, tương đương trên 1,5 tỷ cổ phiếu được sang tay.

Trong khi đó, HNX-Index giảm 3,82 điểm (-1,45%) về 259 điểm và UPCoM đi xuống 0,46% còn 128,71 điểm.

Rổ VN30 giảm sâu vào cuối phiên, tạo áp lực lớn lên chỉ số chung. Đáng chú ý, VHM giảm sàn, VIC mất 2,8%, riêng hai mã này đã kéo VN-Index giảm khoảng 14 điểm. Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng lao dốc như BID (-5,6%), TCB (-4,4%), TPB (-3,3%), VCB (-3,1%)… Ở chiều ngược lại, GVR, PLX, GAS, STB và DGC vẫn duy trì sắc xanh bất chấp áp lực điều chỉnh lan rộng.

VN-Index lao dốc, thị trường đỏ lửa. (Ảnh minh hoạ).

Thị trường ghi nhận 18/26 nhóm ngành giảm điểm, trong đó ngân hàng (-3,1%), chứng khoán (-2,2%), bất động sản (-3,6%), dịch vụ tiêu dùng (-4%), viễn thông (-4,5%) và hàng hóa công nghiệp (-1,3%).

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu dầu khí là tâm điểm của thị trường khi đồng loạt tăng hết biên độ, với hàng chục mã trong sắc tím và không còn lực bán. Trong đó, GAS, BSR, PLX, PVD là những cổ phiếu nằm trong top 10 mã có tác động tích cực nhất lên chỉ số.

Một số mã cũng tăng mạnh để cân bằng thị trường còn phải kể đến GVR của Tập đoàn Cao su, POW của PV Power, STB của Sacombank, hay REE và PGV của EVNGenco3.

Nhóm phân bón cũng có phiên giao dịch thăng hoa khi DCM của Đạm Cà Mau và DPM của Đạm Phú Mỹ trong sắc tím. Nhóm cảng biển ghi nhận HAH của Hải An và VOS cũng tăng hết biên độ.

Khối ngoại bất ngờ đẩy mạnh mua ròng trong phiên chiều, nâng tổng giá trị mua ròng cả phiên lên 783 tỷ đồng. Lực mua tập trung tại HPG (383 tỷ đồng), SSI (211 tỷ đồng), MWG (204 tỷ đồng), trong khi bán ra tại VCB, POW và CTG.

Thị trường mở cửa phiên đầu tuần 3/2 trong tâm lí tiêu cực từ sự kiện xung đột tại Trung Đông khi Mỹ và Israel tấn công Iran. Chứng khoán Việt Nam cũng không ngoại lệ khi lao dốc ngay từ đầu phiên.

Nhận định về thị trường, Chứng khoán SHS cho rằng, diễn biến thị trường hiện tại vẫn nghiêng về luân chuyển, tìm kiếm các cơ hội ngắn hạn, song vẫn chịu áp lực bán giá cao ở vùng đỉnh cũ. Theo họ, đây không phải là vùng định giá hấp dẫn của thị trường. Nhà đầu tư nên xem xét các vị thế bán giá cao, cơ cấu danh mục ngắn hạn với các mã đã đạt kỳ vọng và duy trì tỷ trọng danh mục hợp lý.