VN-Index tuần tới có thể giảm về vùng giá 1.700 điểm

Tuần qua, VN-Index đã có tuần giảm điểm thứ 3 liên tiếp, kết tuần VN-Index giảm 4,02% xuống 1.755,49 điểm.

Một điểm nhấn đáng chú ý, tuần giao dịch này cũng chứng kiến sự suy yếu của các cổ phiếu Nhà nước. Điều này khiến VN-Index thiếu lực đỡ. Cùng với đó, các nhóm như chứng khoán, bất động sản tiếp tục xu hướng giảm, thậm chí nhiều mã "phá đáy", cho thấy dòng tiền ngắn hạn vẫn đang rút ra.

Dự đoán về diễn biến tuần tới, ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV cho rằng, dù VN-Index đã đánh mất ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm, nhưng ông cho rằng kịch bản lùi về tận 1.600 điểm là quá bi quan và khó xảy ra trong bối cảnh vĩ mô vẫn ổn định.

Vùng đáy tháng 12/2025 quanh 1.730-1.750 điểm sẽ là chốt chặn kỹ thuật rất mạnh, nhiều khả năng là nhịp rũ bỏ cuối cùng để tái thiết lập mặt bằng giá mới trước khi bước vào chu kỳ tăng trưởng của năm 2026.

Theo ông, đối với các danh mục không chịu áp lực margin, nhà đầu tư nên ưu tiên nắm giữ những cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt và triển vọng lợi nhuận 2026 sáng sủa. Việc cắt lỗ chỉ nên thực hiện quyết liệt với các mã mang tính đầu cơ cao hoặc đã gãy nền giá kỹ thuật nghiêm trọng.

"Thay vì rời bỏ thị trường, hãy chuẩn bị nguồn tiền mặt để thực hiện chiến lược “mua khi hoảng loạn” tại các vùng hỗ trợ mạnh, bởi lịch sử cho thấy những nhịp sụt giảm phi lý sát Tết thường mở ra cơ hội lợi nhuận lớn ngay sau kỳ nghỉ", ông Tiến nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, ông Lê Đức Khánh – Giám đốc Phát triển năng lực Đầu tư, CTCP Chứng khoán VPS cũng cho rằng, VN-Index sau khi giảm dưới khu vực 1.800 điểm và có khả năng điều chỉnh về khu vực hỗ trợ 1.725 – 1.730 – 1.750 điểm.

Ông Khánh cho rằng ở mốc này vẫn có khả năng các phiên bật tăng trở lại – những phiên biến động tăng mạnh cũng có thể quay lại chứ không liên tục điều chỉnh như các phiên giảm điểm ở tuần đầu tiên tháng 2.

Tuần tới VN-Index có thể quay về vùng giá 1.700 điểm. (Ảnh minh hoạ).

"Quan điểm cá nhân của tôi là VN-Index có thể chỉ giảm tối đa về mốc 1725 – 1730 điểm và phục hồi chứ khó có thể về mốc 1.600 điểm. Xu hướng đi lên trung hạn của thị trường vẫn đang tiếp tục được duy trì", ông Khánh bày tỏ.

Ông Khánh nhấn mạnh nhà đầu tư trong giai đoạn hiện tại cần chú ý tỷ trọng danh mục đầu tư, chỉ giữ 5 mã cổ phiếu đổ lại, tập trung các mã vốn hóa lớn và chờ đợi thị trường bật lên lại. Ngoài ra, ông nhìn nhận kênh tăng trung hạn của VN-Index vẫn được duy trì, nhà đầu tư có thể giải ngân ở tầm nhìn trung và dài hạn.

Đồng quan điểm, các chuyên gia SHS Research cũng cho rằng, VN-Index đang chịu áp lực điều chỉnh về vùng giá 1.700 -1.730 điểm, tương ứng vùng giá trung bình 100-120 phiên hiện nay.

Đây cũng là vùng hỗ trợ tương ứng đường xu hướng nối các vùng giá thấp nhất tháng 11/2025 và tháng 12/2025. Ở vùng giá hiện tại, các vị thế giải ngân nên được xem là đầu cơ ngắn hạn và cần đánh giá, kiểm soát rủi ro nếu có.

"Trong bối cảnh hiện tại, các yếu tố bất định đã gia tăng: Rủi ro đã xuất hiện bong bóng trên các loại tài sản: Tiền mã hóa; Vàng-bạc-kim loại quý hiếm; Bong bóng AI; Giá bất động sản giảm; Tăng trưởng tín dụng giảm, lãi suất huy động và cho vay có xu hướng tăng; Lãi suất ngắn hạn liên ngân hàng biến động mạnh; Thị trường tài chính thế giới bất ổn... Do đó sẽ ưu tiên quản trị rủi ro ngắn hạn. Nhà đầu tư đánh giá lại danh mục, giảm tỷ trọng đầu cơ, quản trị rủi ro, bảo toàn một phần lợi nhuận nếu có", chuyên gia SHS Research đánh giá.

Nhóm phân tích của Chứng khoán VNDirect cũng dự báo, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn khi hoạt động chốt lời gia tăng và dòng tiền có dấu hiệu suy yếu ở các phiên cận kỳ nghỉ Tết.

Theo đó, chỉ số có thể lùi về kiểm định vùng hỗ trợ quanh 1.766 điểm (dao động 10 điểm) để hấp thụ phần cung giá thấp còn lại, trước khi từng bước hồi phục và hướng trở lại vùng kháng cự 1.940 điểm sau Tết Nguyên đán.

Trong giai đoạn này, VNDirect khuyến nghị nhà đầu tư chủ động tái cấu trúc danh mục, ưu tiên các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt và hưởng lợi từ sự thay đổi chính sách nhằm đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới. Các chuyên gia của VNDirect cũng cho rằng cần chú trọng quản trị rủi ro, kiểm soát margin ở mức an toàn và cơ cấu lại các vị thế kém hiệu quả.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng cũng nhận định, việc VN-Index phá vỡ mốc tâm lý 1.800 điểm hay đúng hơn là lùi về dưới ngưỡng MA50 ngày là tín hiệu kỹ thuật không mấy khả quan, nhưng chưa hẳn là tiêu cực.

Áp lực điều chỉnh không chỉ đến từ tâm lý chốt lời, mà còn chịu tác động từ việc lãi suất liên ngân hàng tiếp tục tăng mạnh trong tuần, làm dấy lên lo ngại về điều kiện thanh khoản.

Tuy nhiên, mặt bằng giá cổ phiếu hiện đã điều chỉnh về vùng hỗ trợ trung hạn quan trọng. Đây là vùng có ý nghĩa kiểm định xu hướng, nơi lực cầu có thể quay lại nếu áp lực vĩ mô không tiếp tục xấu đi. Bối cảnh chứng khoán toàn cầu cũng vừa phục hồi sau nhịp điều chỉnh có thể tiếp thêm các chất xúc tác.

Vậy nên bà cho rằng kịch bản phù hợp trong giai đoạn này là thị trường dao động kiểm định cung – cầu quanh vùng hỗ trợ, có thể xuất hiện các nhịp hồi kỹ thuật đan xen, trước khi hình thành xu hướng rõ ràng hơn.

Trong bối cảnh này, bà Liên cho rằng, nhà đầu tư không nên phản ứng theo tâm lý cắt lỗ bằng mọi giá, tuy nhiên, cũng không nên giữ danh mục một cách thụ động.

Cách tiếp cận phù hợp là cơ cấu lại danh mục có chọn lọc: giảm tỷ trọng ở các cổ phiếu suy yếu về cấu trúc giá, sử dụng đòn bẩy cao hoặc phụ thuộc nhiều vào dòng tiền ngắn hạn; đồng thời ưu tiên nắm giữ hoặc chuyển sang những cổ phiếu có nền tảng tốt, ít chịu áp lực tái chính và đang được kiểm định tại các vùng hỗ trợ quan trọng.

Ở giai đoạn này, việc giữ kỷ luật, đi chậm và ưu tiên quản trị rủi ro sẽ hiệu quả hơn so với các quyết định mang tính cảm xúc như bán tháo hay cố gắng bắt đáy quá sớm.